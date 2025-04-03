台中3大高階住宅區　信義：1區會是未來發展重心

▲位於北屯區及西屯區之間的「水湳經貿園區」，也是全台罕見的重點發展區域。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市3大豪宅聚落房市比一比，據實價登錄資料顯示，七期重劃區內豪宅單價以143.8萬元創下紀錄，但信義房屋專家指出，位於北屯區及西屯區之間的「水湳經貿園區」，也是全台罕見的重點發展區域。

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台中市3大豪宅聚落包含七期重劃區、國美特區、水湳經貿園區，在豪宅單價也已陸續突破百萬元。信義房屋台中新光店主管林芝槐說明：「七期重劃區內創下成交單價紀錄的2個物件，為台中知名的豪宅建商所推建案，基地分別面向國家歌劇院第一排及秋紅谷旁，地段相當優越。」

▲七期已成為近年來在地最指標的豪宅區，其物件特色至少為80坪以上，完整公設。（圖／資料照）

林芝槐分析：「七期已是近20年來在地最指標的豪宅區，其物件特色至少為80坪以上，完整公設，周邊更有4家台中指標百貨，深受在地富人、鄰近中部縣市企業主等客群喜愛。」

除了七期重劃區外，文教氣息最濃厚的西區國美特區，以及近年政府重點打造的水湳經貿園區，都形成自成一格的豪宅聚落，也反映台中一路以來的發展核心轉移。

信義房屋中二區協理王聖憲則分析：「台中西區過去因鄰近舊市府，學區完整且優良、機能成熟，更有美好居住環境，也因早期就開發，目前素地很少，區域內屋齡也偏高，價格趨於穩定。僅於勤美誠品周邊尚有數個大坪數建案，單價約在60~70萬元間。」

▲台中3大豪宅區房價表。



位於北屯區及西屯區之間的「水湳經貿園區」，鄰近中科、機捷特區，區域內有台中市最大的中央公園、更有多個興建中的國際級建設如巨蛋、綠美圖、國際會展中心等等，也被外界譽為是「下一個七期」。目前區域內建案最高單價為9字頭，頗有趕上七期的態勢。

王聖憲認為：「七期重劃區目前仍是台中核心地段，各項條件對於頂級客而言相當具吸引力；水湳經貿園區則挾政府帶頭建設與新興區域，是備受期待的台中未來發展重心之一。」

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