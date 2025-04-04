強打機能性　台中3大熱門商圈「越老越抗跌」

▲台中「南公益」、「北崇德」、「勤美商圈」，因位處精華地段、土地資源稀缺，具備自住價值與抗跌優勢。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中「南公益」與「北崇德」向來是美食餐廳競爭激烈的一級戰區，而一直是年輕人喜愛的潮流聖地「勤美商圈」也躋身其中，信義房屋專家認為，3大商圈不僅人潮鼎盛，更因位處精華地段、土地資源稀缺，具備自住價值與抗跌優勢。

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根據台中市觀光局統計，2025年1月公益路商圈與勤美商圈旅遊觀光人次分別已達到140萬2790人、581萬473人，為台中旅遊熱門前3景點，而橫跨北屯4期重劃區、11期重劃區以及14期重劃區的「崇德商圈」，雖未列入觀光局統計，但卻是北台中重要的核心商業區域。

▲北屯區內擁有不少新興重劃區，不少居住人口都仰賴崇德商圈機能。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋信實崇德店店長明而康表示:「北屯為全市人口最多的行政區，人口數已突破31萬人，再加上區內擁有不少新興重劃區，不少居住人口都仰賴崇德商圈機能，目前除星巴克、春水堂、UNIQLO等眾多知名品牌，近期更有美式餐廳TGI FRIDAYS等進駐，加上捷運文心崇德站，繁華的爆發力更甚於勤美商圈，不少新案單價更挺進7字頭。」

而豐邑建設機構於捷運文心崇德站200公尺處推出的「文心O'LIVE」，步行2分鐘即可抵達文心國小，距離崇德國中也僅需3分鐘車程，產品規劃36~55坪、3至4房格局，實登揭露每坪單價約在60~69萬元間。



同樣看準崇德商圈宜居特性的北部建商冠德建設，近期也即將推出「裕毛屋案」，全案興建地上24層、地下4層住宅大樓，規劃38~59坪、3至4房換屋產品。德鑫建設於崇德十路上推出「德鑫森PARK」，主打43、47、54坪中大坪數產品。

不過，位於南屯區與西區的公益路商圈，則因土地稀缺，近幾年偶有零星預售案推出，其中，公益路二段上的「寶輝469 GONGYI AVENUE」，位於單元二的「精銳SKY ONE」，由於基地位於公園首排，自銷售起便受到不少高資產族群青睞。

「勤美商圈」包含北部建商忠泰集團「老佛爺」案，規劃70~140坪產品，全案預計2025年正式落成。深耕草悟道多年的勤美集團，繼豪宅案「勤美之森」創下最高每坪80.2萬後，2025年第一季再度推出「勤美之真」，主打中坪數產品。

▲勤美商圈交屋新案「勤美之森」、「忠泰老佛爺」各自都帶進不同商業機能。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱認為：「以勤美商圈來說，周邊受惠勤美洲際酒店開幕，包含『勤美之森』、『忠泰老佛爺』各自都帶進不同商業機能，也帶起另一波房市動能。」

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