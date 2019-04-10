台北商圈倒店潮未止　吳宗憲有感十個字吐心聲

▲吳宗憲。（圖／翻攝自臉書／吳宗憲 Jacky Wu）



記者黃靖惠／綜合報導

台北六大商圈因人潮減少，店家也掀起一波倒店熱潮，就連以往熱鬧非凡的東區也爆出走潮，綜藝大哥大吳宗憲今天（10日）一早在臉書上有感而發表示，自己常去咖啡廳也因不景氣、房租等雙重打擊關店。經查這間咖啡位於內湖瑞光路段「BS and Drink」，早在去年六月即熄燈號。

他表示，以前自己常去的咖啡廳也因禁不起房租及不景氣的雙重打擊，近日關店，回憶起當時在店內的時光，「以前老闆問為什麼會喜歡到他這小小咖啡館？」但自己從不敢說出真正的原因，那就是「那裡經常只有我一個人⋯」

而被憲哥懷念咖啡小店位於內湖區瑞光路段「BS and Drink」咖啡店，一旁就是中天電視台旁，周邊辦公大樓上班族、住戶以及到電視台錄影人都對這間小店頗有印象，開店兩年多時間，就連吳宗憲和女兒Sandy都是常客，但早在去年6月底就熄燈號。

「BS and Drink」咖啡店臉書粉專還掛著當初最後一篇貼文中，提到很不捨跟各位說再見，陪伴許多熟客走過人生某段路程，其中就包含帶愛犬Bingo來吃早午餐的憲哥跟Sandy。

▼針對台北東區倒店潮，吳宗憲今天有感而發在臉書PO出十字感言。（圖／翻攝自吳宗憲Jacky Wu臉書專頁）

