新北新店山區多豪野人　兩里打趴板橋、五年交易156億

▲▼新店區華城里平均每戶年所得為289.8萬，勇奪「新北第一里」。圖為新店屈「大台北華城」社區。（圖／住商新店華城加盟店提供）

記者黃靖惠／綜合報導

新北市平均收入最高兩個里在新店華城、下城里，最近5年房屋交易金額達156億元，周邊有山林景觀且遠離塵囂，環境清幽，且返市區交通便利，再加上各社區進出保全森嚴，高隱密性，吸引知名人士、企業家等高資產族群置產，像是鄭弘儀、陶晶瑩、張惠妹等，而購屋買盤多鎖定「大台北華城」以及華城路段，就是看中離塵不離城特性。

新北市地政局分析，華城里、下城里交易熱區在華城路段、大台北華城，大多為別墅房地，雖然總價相對較高，但因管理及隱私性較高，吸引中高資產的中年或退休族群入手，直至今年2月底兩個里合計近6200人設籍，且所有權人以女性比例居多，另將近7成屬於51歲以上。

據統計，華城里房屋交易集中在「華城二段」，將近六成屋齡超過16年以上，建物面積約在100坪以下，透天總價帶落在850萬至1億5302萬元間；另外，下城里「安坑段下城小段」、「安坑段下五十六分小段」及「安康段」，近8成屋齡10年以下，且半數建物面積超過100坪以上，透天總價帶落在3168萬元至2億7288萬元間。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，大台北華城別墅價格落差大，像新普國玉、青山鎮、華固華城總價都破億元，但有無景致落差大，與新普國玉同屬華城六街的不少巷弄內別墅，總價都只落在2000 ～3000萬，也令當地平均總價行情僅在3500萬左右。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，大台北華城為新店早期的知名別墅，有獨棟別墅、重疊別墅，房屋面積以40~400坪為主，目前市場行情開價大約在每坪50～60萬之間，成交單價40～50萬左右。

陳傑鳴指出，新店大台北華城環境清幽、且豪宅別墅具隱私性，一開始以「5步1崗，10步1哨」警衛森嚴聞名，早期吳念真、鄭弘儀、藝人張惠妹都住在這裡。

新店地政事務所統計，最近5年華城里及下城里建物交易達156億元，華城路及大台北華城地區別墅型態有獨棟、連棟別墅，與重疊型公寓與華廈，產品種類齊備；雖地處海拔約100至500公尺山區，但區內有康橋國際學校青山、秀岡校區，吸引重視子女教育之小康家庭置產。