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豪宅3巨頭接力開實價第1槍　300萬戰將仍無人擔綱

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▲▼信義聯勤。（圖／記者陳韋帆攝）

▲「One Park Taipei元利信義聯勤」目前已有16筆交易揭露。（圖／記者陳韋帆攝）

詹宜軒／台北報導

天龍國最新完工豪宅3巨頭，首戶交易陸續揭曉。其中，大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」最具豪宅王架勢，首筆揭露高樓層24樓戶，單價衝上272~275萬元，成為焦點。而2件位於信義區的新豪宅「琢白」、「冠德信義」，首筆交易分別位於中、低樓層，單價分別在210、190萬元，後續交易價格也受到相當矚目。

陸續在去年取得使用執照的新豪宅案中，大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」首筆交易價格為2015年的預售交易，據查，由海凰環球、也就是糖果大王徐福記買下24樓2戶，對照實價登錄，交易面積分別為176.1坪、170.8坪，分別以單價275萬、272.6萬元成交，交易總價合計8.38億元。

而全案至今共計16筆交易揭露，最高價落在32樓戶，交易總金額4.61億元，總面積約175坪，拆算車位後，成交單價達299萬元，一舉擠下「帝寶」，躍升豪宅王寶座，該案更高樓層，更被視為挑戰前央行總裁彭淮南300萬防線的「戰將」。

▼琢白建案外觀。（圖／記者邱顯燁攝）

▲▼琢白建案外觀。（圖／記者邱顯燁攝）

基地位於信義路五段上的「琢白」，至今交易揭露共計2筆，首筆交易14樓，交易總價6億557萬元，總面積328.4坪，含5車位，拆算車位後，交易單價來到210萬元。負責代銷「琢白」的慕樺廣告表示，「此案成交價低樓層約是每坪215萬元左右、高樓層則在230~240萬元間。而14樓恰巧位於中間樓層，價格算是符合期待。」該社區第2筆揭露，則是12樓，成交單價208.8萬元，價差也符合樓層差。

號稱冠德建設最後1筆豪宅代表作的「冠德信義」，交易時間為2018年10月，成交3樓戶、交易總價3.35億元，總坪數215.2坪，含3車位，扣除車位價格後，拆算單價約190.6萬元。未擠入200萬俱樂部，引發外界討論。對此，冠德也透露，「買方自全案圍籬時，就已經詢問、並釋出購買意願，一來樓層低、二來早鳥價，才會有這樣的價格表現。」而該案目前尚未有其他筆交易揭露。

▼「冠德信義」目前僅有1筆交易揭露。（圖／業者提供）

▲▼冠德信義。（圖／業者提供）

關鍵字：豪宅巨頭實價彭淮南信義聯勤冠德信義琢白

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