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首購年輕族住別墅　牡丹雅築珍稀15席直入市中心

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▲牡丹雅築熱銷，大樓價也能住別墅。（圖／磊金建設提供）

▲磊金建設執行長王至亮。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市海線地區受惠於三井OUTLET開幕、捷運藍線規劃等加持，以及斥資超過8.2億元打造的台中海洋生態館等建設，帶動了龐大就業人口及消費需求，磊金建設懂得年輕人渴望成家、更想住別墅的心情，因此嚴選在梧棲區中心，打造珍稀15戶北歐簡約風格透天別墅，衣食住行育樂全在5分鐘生活圈，更重要的是，只要七期大樓價一半價格輕鬆住別墅。

▲牡丹雅築熱銷，大樓價也能住別墅。（圖／磊金建設提供）

▲以大樓價也能輕鬆住牡丹雅築北歐別墅。（圖／磊金建設提供）

企劃總監林益全分析台中未來發展趨勢，他說，台中市最早從火車站開始發跡，因為火車載來了南來北往的旅客，人潮就是錢潮，後來，台中市政府西移，遷到西屯七期，新市政中心位移，改變了人潮主流，整個消費行為也改變，但是才幾年光景，台中發展重心再度西移，這次是移至海線。

▲牡丹雅築熱銷，大樓價也能住別墅。（圖／磊金建設提供）

▲牡丹雅築區位圖。（圖／磊金建設提供）

林益全說，台中港三井Outlet Park商場串連當地商圈，帶來2000多個就業機會，以及單日兩萬個消費人潮，磁吸效益超乎預期，刺激當地住房需求，目前已吸引10多個建商爭相搶進推案，特別是磊金在梧棲區、台灣大道旁推出總價998萬起的4樓透天別墅，大樓價買北歐別墅，話題性十足，尚未公開就引起廣大迴響。

▲牡丹雅築熱銷，大樓價也能住別墅。（圖／磊金建設提供）

▲三井OUTLET帶來龐大人潮。（圖／磊金建設提供）

磊金建設就是看準海線新興的住房需求，也懂得年輕人渴望成家，更想住別墅的心情，於是嚴選梧棲區中心「五分鐘生活圈」，打造獨一無二的北歐簡約風格的別墅，緊鄰童綜合醫院豐富醫療資源、家樂福、全聯等生活便利性，中正國小、大德國小、中港高中等文教學區，南簡運動公園、梧棲運動公園和梧棲中正田徑場，給予假日運動休閒充電的好環境。

▲牡丹雅築熱銷，大樓價也能住別墅。（圖／磊金建設提供）

▲梧棲國小。（圖／磊金建設提供）

牡丹雅築不僅有在地客支撐，更吸引中科新貴的目光，因為距離中科車程只有15分鐘，卻能以不到1千萬元的價格，住進透天別墅，海線房市搶搶滾，此外，市府也加速興建多條中科聯外道路，紓解既有交通負荷，方便中科就業人口往來海線地區，這兩年明顯感到回溫，尤其梧棲區是台中港特區剛性購屋、租房需求首選，除了建設利多，親民房價更是支撐買氣沸騰的關鍵。

▲牡丹雅築熱銷，大樓價也能住別墅。（圖／磊金建設提供）

▲中正運動場。（圖／磊金建設提供）

捷運藍線規劃西起台中港，沿著台灣大道，經沙鹿火車站、市政府、台中火車站至建德路，全長26.2公里，未來藍線與綠線串連成十字軸線，加上與台鐵山、海線鐵路共站，成為台中交通動脈。

磊金建設執行長王至亮表示，台中市的發展從火車站往海線移動，規劃中的捷運藍線也是從火車站到台中港，他提出一個翻轉思考，可不可以藍線從台中港開始興建，因為海線人口不密集，車潮不像原台中市區多，不會造成大塞車，施工期程不會延誤，而且，只要蓋進原市區，保證市民很有感，感受城市發展的嶄新思維。

▲牡丹雅築熱銷，大樓價也能住別墅。（圖／磊金建設提供）

▲牡丹雅築緊鄰童綜合醫院就醫方便。（圖／磊金建設提供）

牡丹雅築，北歐Hygge生活提案，Hygge一詞來自丹麥，概括了北歐生活中所有美好的一切，一種安逸、悠然的感覺，同時也代表著親密和歡樂，「共享溫馨時光」的生活態度。

磊金建築團隊堅持以打造【青沐寬】2千萬以上頂級別墅的實力，重資禮聘七期豪宅專屬設計大師Mark Harris與台中市建築師公會新銳建築師獎得主黃國棟建築師，首創雙建築大師聯手打造經典建築，建築外觀愈是簡潔，愈要講究細節；對應純粹美學的本質，地坪約21-47坪的透天別墅，落實北歐設計簡約純淨、優雅自然的生活態度，重視家庭、自然留白，讓年輕人成家可以輕鬆住別墅，靜隱市中心，想享北歐生活，協奏繁華與寧靜地最美旋律。

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關鍵字：牡丹雅築海線房市台中房產

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