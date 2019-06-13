現實版「福音戰士套房」！日網友租屋驚呆　狂粉朝聖：出門就是初號機發動

▲ 外觀看起來相當普通。（圖／翻攝自房仲網Lifull Homes，下同）

國際中心／綜合報導

找房子是件不容易的事情，但偶爾會有驚人發現。日本群馬縣前橋市上新田町一間白色公寓的出租訊息受到關注，因為住處內部牆壁的樣貌設計明顯取材於知名電視動畫《新世紀福音戰士》，每月租金4.5萬日圓（約新台幣1.3萬元）就住得起。

▼ 租屋處空間約12.7坪。更多360度現場圖，請點此。



根據Soranews24報導，這棟擁有2房1衛的住處外觀及陽台與一般建物並無不同，允許養寵物，且包含一個免費停車位。其中，2間臥房都擁有對外窗。

值得一提的是，踏進玄關後就會立刻發現，除了常見的木質地板和冷氣空調等設施外，廚房及其中一個房間的空間設計充滿濃濃《新世紀福音戰士》元素。

走進臥室，可發現一整片仿鐵的地板貼，而天花板、牆壁以紅黑色系為主，有著許多六角形的緊急標誌。此外，櫃子也暗藏玄機，除了門上有「A-102」字樣外，櫃子內部也寫著「機密TOP SECRET」，房門也有「出擊」、「認可」等字。

只不過，讓推特網友感到疑惑的是，屋子內部有著2種截然不同的風格，因為只有廚房及其中一間臥房用《新世紀福音戰士》的主題來設計，其餘的另間臥房、淋浴間及廁所等空間，都維持一般的淺色木質地板及白色牆面。

事實上，推特網友Calimero早在5月就把照片分享至網路，迄今吸引8.6萬人按讚，另有超過4.1萬次轉推。許多動漫迷忍不住開玩笑說，「對講機的聲音應該要像EVA警報音一樣，顯示『宅急便來襲』或『朋友來襲』」、「每天出門都是初號機發動」。