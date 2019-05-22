危老加速身價鍍金　台北站前次貴老透天入手1年就喊賣

▲衡陽路透店去年以總價4.85億元。（圖／翻攝googlemap）
記者黃靖惠／綜合報導
北市站前商圈老透天因都更、危老造就不凡身價，其中衡陽路3層樓老透天建物去年曾創中正區透天總價第二高紀錄，隔年委託戴德梁行再公開標售，土地加上建物底價24.3億元，換算單坪價格875萬元，預計6月13日開標。
該地其中1棟透天店面去年6月，建物以總價4.85億元成交，創中正區總價第二高價紀錄，拆算其土地單坪近760萬元，隔年再委託戴德梁行公開標售。
據標售資訊顯示，該透天為第4種商業區，土地約278坪，建物約1488坪，底價24.3億元，換算單坪價格875萬元，因為符合都市更新以及危老建築容積獎勵辦法，初估法定獎勵容積達800％，預計6月13日開標。
▼最近三年全台土地市場資訊。（圖／戴德梁行提供）
除了該筆土地交易外，另外還有林口特定工業區以及宜蘭頭城的商業土地都待售。據戴德梁行統計，去年整年土地交易量達1562億元，其中278億元為工業用地，對比今年前5個月904億元，明顯增加幅度大，其中262億元為工業用地。
戴德梁行協理薛惠珍表示，台灣土地市場盤整2～3年時間，已有築底現象，今年土地市場量增加、放量，部分受中美貿易戰影響，其中工業土地交易多是剛性自用需求台商為主，大多為科技業者。
薛惠珍表示，從數據觀察今年上半年土地市場交易金額變多，預估整年交易量有機會追過去年1562億元總金額。
雖說如此，她卻表示，目前市場以自用客為主，大多為台商回台購地設廠，雖然有從海外轉搬少的需求，但不見得會全數移回台灣，所以也少了過往瘋狂追價、炒地價的情況。