「高雄不能只有社會新聞」　區域建商開價自打8折衝買氣

▲京城建設美術皇居外觀。（圖／京城建設提供）

詹宜軒／台北報導

「高雄不能只有社會新聞！」建商看好高雄後市，預備推案量創下歷史新高，京城集團指出，今年預備推出美術館特區110億元大案「美術皇居」等案，共計4個成屋案、3個預售案，總銷達300億元，號稱區域建商最大手筆。京城更透露：「區域外的買方，也持續增加當中，分別來自台北、屏東、香港等地。」也因此，建案預備展開全省銷售，不排除在台北市設置戶外POP，吸引北客南下。

基地位於鼓山區美術東二路的「美術皇居」，基地超過3千坪，為京城建設於7年前取得土地，「珍藏」至今才推出新案，主要是看好高雄後市發展。而該案為地上29樓、地下4樓建物，規劃58~120坪產品，京城建設發言人周敬恆指出：「全案總銷110億元，預計928檔期進場，現進入潛銷期，預備正式公開前、以早鳥價讓利20%銷售。」

▲京城美術皇居頂樓游泳池。（圖／京城建設提供）

據該案開價每坪28~38萬元來看，成交單價約是每坪22~30萬元左右。周圍業者透露，以區域同類型、非美術館第一排的產品，成交單價約莫接近30萬元，也因此，「美術皇居」價格算是實惠。

而京城集團今年除「美術皇居」，另外還有「逸文苑」、新康段、忠言富民等成屋案預備推出，預售案則有龍中134、愛群段、橋頭等案公開，總銷約300億元，其中，「美術皇居」最大坪數超過百坪、龍中134案則為商辦案，其餘個案多以中小坪數為主力產品。

周敬恆說：「以一般大坪數產品來看，2成來自區域外、8成為高雄換屋客；至於豪宅型產品，有5成則來自外地。」據了解，高雄房市自去年起，交易持續增溫，豪宅如京城正在銷售中的「京城」，今年以來，已銷售超過10戶，看準後市，建商因此加大力度推案。