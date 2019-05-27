影／富人重養生？大直診所一條街　400公尺竟擠20間

記者黃靖惠／綜合報導

北市大直北安路商圈、臨大直捷運站前，短短400公尺大馬路上牙醫、中醫、小兒科、婦產科診所廣告招牌眼花撩亂，包括巷弄內診所、藥局至少有20多間，當地房仲分析，大直地區雖人口密度低，但居民收入高、消費力強勁，加上注重養生、醫美、健康等，造就北安路商圈診所一條街奇景。

▲大直北安路。（圖／記者莊喬迪攝）



捷運文湖線大直站出口北安路商圈，鄰大馬路兩側，可見琳瑯滿目診所廣告招牌，巷弄內也擠滿開業診所、藥局，從一般小兒科、中醫、牙醫到婦產科診所，約莫400公尺，約5分鐘路程，至少有達20家診所。

▼北安路上診所多。（圖／記者莊喬迪攝）



北安路商圈街邊店面有麥當勞、摩斯漢堡等連鎖業者進駐，除此之外，各式診所廣告招牌也琳瑯滿目，短短400公尺距離至少聚集了20多間診所。

美商ERA易而安不動產資深經理陳泰源分析，大直站旁的北安路大樓店面，屋齡至少30年起跳，每間面積約10～30坪，面寬大約3米左右，每坪租金3000～5000元。

陳泰源分析，大直地區因為緊鄰松山機場，住商大樓有限高，區域內人口密度較低，但個人消費力道強勁，多為有錢人、或是高資產客群，入住周邊百萬俱樂部豪宅。

▼北安路診所一條街 。（圖／記者莊喬迪攝）



陳泰源說明，北安路商圈街邊店租金雖不高，但單靠銅板小吃、低單價產品難以負擔，因而進駐街邊店多為連鎖品牌，或者消費單價高行業，再加上高資產客群較注重養生、醫美、健康等等，所以也形成診所一條街。

▼北安路診所一條街 。（圖／記者莊喬迪攝）

