百姓最後資金避風港遭掀　章定煊：將掀儲蓄險之亂　

▲新台幣,鈔票,錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃靖惠／綜合報導

未來高儲蓄型保單將從市面上絕跡，被房產學者章定煊在臉書評為小老百姓的「資金被捅馬蜂窩」，連最後資金避風港被掀了，至於資金會流向何處還要持續觀察到明年、甚至後年，不過可預料民眾投資焦慮會越來越嚴重，甚至可能繼衛生紙、499之亂後，再掀儲蓄險之亂。

金管會日前和22家壽險業董事長、總經理舉行座談會，最終與業者取得共識，未來將減少高儲蓄型保單，換言之，未來恐在市面上絕跡。

章定煊也有感而發表示，根據主計處公布17項民生物資平均年增1.65%，可知通膨嚴重度，民眾好不容易存了一些錢又被通膨吃掉，而這些小老百姓資金最後避風港就是儲蓄險，雖然7年內部報酬率為2.1％至2.4％之間，外幣大概落在3.0％至3.5％之間，其實扣掉通膨，實質利率只剩下1％左右，但總是能逃過通膨。

他指出，此舉如同捅了資金馬蜂窩，小老百姓連最後這點卑微報酬率都保不住，搞不好繼衛生紙之亂、499之亂，未來將會掀起一場儲蓄險之亂。

他認為，龐大資金無法再注入保險儲蓄險，可能會流向房地產市場，這個資金的馬蜂窩被捅了之後，效應不會立即顯示出來，但是後市的確有待觀察。

