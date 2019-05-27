欣陸董座殷琪罕見現身　卻被關注這問題

▲左起為欣陸投控執行長張方欣、欣陸投控董事長殷琪、大陸工程執行長Mr. Simon Buttery。（圖／記者詹宜軒攝）

詹宜軒／台北報導

欣陸投控旗下包括大陸建設、大陸工程及欣達環工，該公司自公開發行以來，在2018年達到EPS（每股純益）2.63元的最佳成績。而該控股公司的董事長殷琪，過去鮮少面對媒體，今罕見露臉股東會前記者會，同時介紹集團內2位新進領導階層，面對媒體詢問房市看法，殷琪表示：「過去幾年確實比較蕭條，產品銷售因而稍微緩慢，但近期確有起色，也期望能漸入佳境。」

維持一貫俐落的短髮，殷琪作為欣陸投控股東會前記者會的神秘嘉賓現身，首要任務，是介紹該集團2位新任管理階層：欣陸投控執行長張方欣、大陸工程執行長Simon Buttery。殷琪指出，「董事會聘任張執行長，是看中她在投資與財務管理的豐富實務經驗；而Mr. Simon Buttery在營建專業的長才、及跨國管理的經驗，正是大陸工程所需要的。」殷琪並指示，2019年，欣陸投控將持續專注於管理子公司，規劃集團的經營策略及資源統籌。

而欣陸投控今年以來持續處分高鐵股票，曾任高鐵董事長的殷琪，被問及其想法或佈局，殷琪說：「賣高鐵股票是董事會的決定，這部分是財務性的投資，在適當股價的時刻，就會做處分。股票就是股票，隨時可以買、隨時可以賣。」