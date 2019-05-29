記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名葉姓女子花費1億元在高雄買豪宅2戶，但驗屋時發現內部、公設皆有缺失，希望完成後再交屋，卻拖延至期限而被解約，依約被沒收1500萬元的頭期款，氣得到建商門口抗議。對此，建商也做出回應說，物件皆按圖施工，但與葉女協商沒有結果，才會依約解約。

葉女29日帶著親友到建商樓下，舉起白布條抗議說，她2013年11月與建商簽下以每坪43萬元的價格買下113坪、105坪共2戶的豪宅，並另外加購450萬元的2格停車位，總金額近億元；另外，她也在同年11月支付2戶的頭期款3000萬元。

「為什麼要我交屋？」葉女指控，她驗屋時發現建商沒有依規定施作前後門的防水閘門、頂樓的游泳池也沒有廁所及更衣室，自己購買的豪宅其中一戶內部的3間廁所大理石地磚、牆壁磁磚等皆有問題，且主臥室沒有冷氣管線，也沒附上冷氣，「你跟我說豪宅沒有冷氣、排水管，這個連國宅都有的功能性配備，對不對，這樣合理嗎？」決定要向建商提告。

▲▼億元買豪宅驗屋有缺失！低胸女「拒絕交屋」被解約：損失1500萬元。（圖／東森新聞）



對此，建商表示，公司有依法施作防水閘門，且屋內的磁磚確實貼錯，但都在2018年7月完成，由於2017年9月開始交屋，所有預購的房客皆已完成，唯獨葉女遲遲沒有交屋；他們在2018年5月寄出存證信函通知，並於2019年3月協商不成，才在4月解約，沒收一半的頭期款1500萬元，其餘頭期款將於5月20日於法院提存。

據悉，該棟豪宅位於高雄左營區博愛二路，規劃地上28樓、地下4樓，每戶坪數在105至1114坪，全社區僅53戶，起初以每坪39萬至43萬元出售；觀看2018年11月當地房價，每坪成交價格落在29萬至37萬元。