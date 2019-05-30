比行情價高2倍　A7合宜宅一拍流標不意外

▲林口A7合宜住宅「麗寶快樂家」。（圖／翻攝自googlemap）



記者黃靖惠／綜合報導

用法拍突破合宜住宅「禁賣令」，已是近年常見投資手段，其中，板橋浮洲合宜住宅最近有筆記錄，1拍脫手價，比屋主入手價，高出571萬元。但對比林口A7「麗寶快樂家」，則是兩樣情，今22樓頂樓戶，一拍底價1100萬元，扣除車位單坪價約26.5萬元，卻流標收場。業者分析，流標關鍵應與價格、基地位置有關。

林口A7合宜住宅「麗寶快樂家」、「皇翔歡喜城」、「遠雄文青」，自2015年陸續完工後，屢有物件淪入法拍市場，光今年就有8間。其中，「麗寶快樂家」完工3年多，今二度有物件遭到法拍，22樓頂樓戶、一拍底價1100萬元，面積約46.88坪，含1個10坪車位，扣除車位換算單坪26.5萬元。該法拍戶為李姓債務人清償債務，而強制執行。

「麗寶快樂家」共有3棟建築、樓高分別是23、24、22樓，平均成交單價落在14萬元，最高歷史單價落在15萬元，對比此次22樓戶法拍底價，明顯高出市場行情。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該法拍戶一拍底價，遠比目前市價高，流標並不意外，「預計二拍打8折、降至每坪21萬元後，才有可能提高投資人出手意願，或者到三拍打64折、降至單坪16.8萬元，才符合市場行情。」徐華辰補充，除價格考量，A7合宜住宅中，「麗寶快樂家」距離捷運站最遠，交通便利性，也成為投資人出手考量點之一。