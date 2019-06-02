夏天蟲蟲大軍壓境　7大妙招剋居家蚊蟲





記者黃靖惠／綜合報導

夏天又快到了，天氣逐漸變熱又加上連日大雨，濕熱環境，加速各式蚊蟲、蟑螂滋生，不想家裡變成蚊蟲遊戲的快樂天堂，民眾可參考信義房屋居家服務部提供7大抗蟲招數，利用簡單天然的小物，自製驅蟲工具迅速地擺脫蚊蟲。

▲夏天居家防堵蚊蟲妙招。（圖／信義房屋提供）



第1招、醋水趕蒼蠅

信義居家服務部表示，醋具抗菌和消毒作用讓蒼蠅不敢靠近，建議用醋跟水調製1:2比例噴灑在紗窗、門上，噴灑前先將室內那一側紗窗貼上報紙，防堵弄濕室內，再從外側噴灑醋水，除了可以噴得均勻，撕下來的報紙還可以拿來擦玻璃，一舉兩得不浪費。

第2招、自製捕蠅瓶

蒼蠅、蚊子對味道十分敏感，一旦聞到喜歡的味道，很容易衝入陷阱中，民眾準備寶特瓶、日本酒、砂糖及醋自製捕蠅瓶，先在在寶特瓶側面割出小窗戶，並於瓶內放入調製好的溶液吸引蚊蟲。

▼夏天居家防堵蚊蟲妙招。（圖／信義房屋提供）







第3招、高溫杜絕蚊蟲孳生後患

信義居家服務部表示，一旦衣物上發現蟲子或蟲卵的身影，可用熱騰騰蒸汽熨斗殺無赦，讓蟲子、蟲卵從這個世界上徹底消失，另外燙完之後，也要將這些污染衣物再做一次清洗。

第4招、薄荷清香惹蟑螂厭

香草植物薄荷的清香味道讓蟑螂聞之喪膽，嘗試把薄荷葉放進盒子裡，擺在蟑螂經常出沒的地方，會發現蟑螂都消失了。

▲夏天居家防堵蚊蟲妙招。（圖／信義房屋提供）



第5招、粉筆劃過 螞蟻全退避

信義居家服務部表示，螞蟻出沒的地方用粉筆畫線，自此後不必擔心螞蟻大軍壓境，因為粉筆裡面的成分，會中和掉螞蟻行進時所釋放出來的酸，所以螞蟻覺得怕、不敢再靠近囉！

第6招、肥皂清香抗蛀蟲

把肥皂放在衣櫃裡面，不只衣服殘留一股餘香，且蛀蟲們全都不見，因為蛀蟲難以忍受肥皂異味，所以只要在衣櫃裡面放顆包起來的肥皂，既可以除蟲又可以保持衣物清香！

▼夏天居家防堵蚊蟲妙招。（圖／信義房屋提供）



第7招、家中報紙抗蟲利器

信義居家服務部表示，衣物蛀蟲很不喜歡報紙的油墨味，所以在衣櫃中放張報紙、並鋪上白報紙防止油墨沾染，就可以防蟲兼除濕，一舉數得。

另外，信義居家服務部也表示，當購買防蟲劑如果有所謂的「樟腦丸」或「萘丸」，切記將它們與其他防蟲劑混合使用，因為會產生化學作用、氧化出水，這時沾染到衣物就會留下斑痕喔，務必要小心!