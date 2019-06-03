不到7坪市場攤位　竟成內湖店王

▲湖光市場周圍不到7坪店面，成為區域店王。（圖／翻攝自Google Maps）

記者詹宜軒／台北報導

不到7坪、相當於一個車位的市場攤位，竟創下內湖區店面王交易單價紀錄。根據實價登錄揭露，今年3月在內湖區成功路四段巷弄內的6.98坪店面，以總價1953萬元交易，換算交易單價為279.7萬元，堪稱內湖區「店面王」。

對照地籍謄本，今年3月、以單價近280萬元交易的6.98坪店面，位於內湖區近30年的湖光市場內，該市場堪稱內湖區商業活動最熱絡的區塊，即便不少新崛起的量販店、超市，都難以擊敗，更號稱美食集散地。

回顧過往實價登錄紀錄，成功路四段20巷內的店面交易，僅有2筆，除3月紀錄，另外就是2016年7月、7坪攤位，以總價1930萬元交易，拆算單價為275.6萬元，與最新紀錄，不相上下。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，湖光市場周邊住宅密度高，且距離文湖線內湖站不到10分鐘的步行時間，周邊還有大型公園及醫療機構，是許多自住買方理想的購屋地點，因此，即使該商圈不以吸引外來客為主力，但在地的內需強，可支撐市場及周邊店面的營收，而該商圈的店租，則約在每坪1500~2500元。

郎美囡補充：「以『店王』租金報酬率來看，約僅1.1%，不算太高，主要應是看準物件未來增值潛力，因而出手。」