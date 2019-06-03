年收220萬！扛1700萬房貸「沒生活品質」撿親戚衣服　她曝一原因網淚推爆

▲1700萬元房貸，讓高所得夫妻都吃不太消。房市示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

在房價飛漲的時代，夫妻肩上扛著1700萬元房貸，過著什麼樣的日子呢？就有家戶所得220萬元的女網友，提到和先生為了償還貸款，薪水等於少了一半，加上養育孩子、孝親、保險，零零總總加起來成了沉重負擔，明明有著高收入卻要放棄生活品質，一切都為了能讓下一代過更好的生活。

女網友3日凌晨在Mobile01貼文，提到2006年時在新北市蘆洲買了一間10年中古華廈，總價510萬元，一路清償貸款過了10年，在只剩80多萬元就還款完畢時，決定增貸600萬元當第二間房的頭期款，記得利率是1.7%。

新房總價1400萬元，其中1160萬是銀行貸款，利率1.65%、30年期，2個貸款加起來突破1700萬元。她說，現在全家4口住在新家，舊家每月房貸2萬8000元，正以2萬3000元出租，新家月房貸則是4萬2000元，加加減減等於月付4萬7000元在房子上，另外規劃每年大額還款40至50萬元。

女網友提到，她們夫妻年收入約220萬元，等於一半所得都投在房子裡，還得養育2個讀國小的孩子，另外再加上全家保險費20萬元、孝親費、安親費等等。這樣情況下，高收入的她們放棄生活品質，衣服太貴就不買，孩子撿親戚不能穿的服裝，平時不吃大餐，出國1到2年一次、單人預算3萬內，名牌自然不可能買。

▲房市示意圖。（圖／資料照）

「為什麼要這麼辛苦？換屋就好為什麼要扛2間房貸？」面對身邊親友提問，她的回答是夫妻2人不會理財，買基金、股票都賠錢，不如把錢拿去買房子，一來存錢、二來留個孩子，真的撐不住再把舊屋賣掉。女網友說，先生覺得2人生活很辛苦，下一代要面對的環境、房價肯定更加艱辛，「趁我們有能力多幫他們一點，這樣觀念是對的嗎？」

文章貼上網，夫妻咬牙拚2間房為了孩子感動許多網友，直呼辛苦是值得的，也對未來生活有保障，「值得，最少起碼以後小孩成家會輕鬆」、「值得的，買房才是低風險高報酬的投資」、「存房投資概念適合肯吃苦的人，它是一種犧牲自己、成就下一代的想法」、「辛苦一陣子會比辛苦一輩子來的好」、「看長期為了子女一定值得」。

不過也有一派網友認為，人生只有一次，執著留房子放棄生活根本不值，「沒生活品質這麼辛苦幹嘛？活著只為繳房貸，死了也是別人花」、「不如趁年輕帶著小孩到處玩留下回憶」、「建議樓主把舊房賣掉生活會輕鬆很多，人生只有一次不用把自己逼得那麼緊」、「西方人看東方人的理財觀念可能會覺得很不可思議吧？一輩子省吃儉用就為了房子，這個簡直像自虐！」

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