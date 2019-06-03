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每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議　康橋中學被迫停課

ETtoday房產雲

圖、文／今周刊

位於新店大台北華城的三個別墅社區及知名的康橋中學，上周五（5月31日）起，爆發停水危機，康橋中學還因此被迫停課，管委會今（6月2日）發出緊急聲明，指大台北華城秀岡山莊一千一百多名居民與二千名左右師生，遭惡質建商金主恐嚇付錢未果，第八、九、十號自來水加壓站竟被非法強佔，並斷電斷水，致居民已沒水可用，無法上課。

用水是人的基本權利，但是不可思議的是，在2019年的中華民國，竟然還有人要每月付出超高額的費用才能使用自來水，位於新店大台北華城的知名別墅區「秀岡山莊」，住戶A小姐指出，持有該社區部份公設的永柏公司開出天價，要求住戶每戶每月需繳交３到５萬的公設使用費，才有自來水可用，連鄰近的貴族學校康橋中學都受到波及，校內近兩千名師生都面臨無水可用的窘境，上周五（5月31日）更因此緊急停課，還叫了水車前往學校送水。

本刊記者6月1日沿著新店區華城路一路往山上走，兩旁還有不少新的別墅建案正在施工，但來到海拔400多公尺、已有20年歷史的秀岡山莊，卻發現社區內竟有大型的不銹鋼水塔矗立路邊，與別墅社區內典雅的建築形成強烈對比，「這個水塔是為了因應接下來無水可用的日子」A小姐這麼說著。

▲▼ 今周刊邀稿。（圖／今周刊）

▲ 秀岡山莊社區內有大型的不銹鋼水塔矗立路邊，與別墅社區內典雅建築形成強烈對比。

秀岡山莊社區內全為獨棟別墅，但現在卻面臨無水可用的窘境，起因是因為永柏公司，將第八加壓站斷電，導致後段的第九、第十加壓站都無水可抽，而影響的不只是秀岡山莊的113戶，還有陽光特區的64戶，連鄰近的康橋中學都因此爆發停水危機。

A小姐拿出永柏公司所發出的律師函，上頭清楚地寫著，一期社區住戶每月需支付每坪480元的「公共設施及土地使用費」，還有每坪2880元的權利金。以A小姐家一百坪計算，她家就必須支付28萬8千元的權利金及每月4萬8千元的使用費，才能有自來水可用。

而陽光特區的住戶需支付的公設及土地使用費則為每月每坪180元、權利金為每坪1080元。不過，依照律師函內容，康橋中學需支付的公設及土地使用費和權利金才更為驚人，使用費每月每坪250元，權利金每坪1500元，粗估康橋中學占地5公頃，並換算成坪數計算，康橋得要付出2268萬的權利金，每月還得負擔378萬元的使用費。

▲▼ 今周刊邀稿。（圖／今周刊）

▲有社區住戶拍到有水車運水，送往康橋中學。

試想，一般家庭每兩個月付一次水費，帳單大多是5、6百元到1千元不等，但是以A小姐為例，她為了有自來水可用，每月必須付出4萬8千元給建商，這個金額相當於一份薪水，可以在台北市付2個月的房租了！她說，建商開的根本是天價，誰能負擔得起！

「民生用水怎麼可以斷？」A小姐不滿地表示，陽光空氣水，是人類生存基本的條件，她們連這最基本的東西都被剝奪。如今沒水可用，根本就沒辦法生活，只能勉強天天提水，料理三餐、洗澡都成問題，連沖個馬桶都要提水來沖。

實地走訪位於社區內的加壓站，發現永柏公司已在圍欄貼上告示指出，一期社區、陽光特區住戶及康橋學校不具加壓站的所有權及處分權，也無權管理社區外之公共設施，若非同意進入，將依法究責。

▲▼ 今周刊邀稿。（圖／今周刊）

▲社區內的加壓站貼出告示，警告住戶若未經同意進入，將依法究責。

而不只加壓站禁止進入，曾被主打為社區特色的「湖濱公園」也被貼上相同告示，同樣圍起圍欄，不讓社區住戶入內散步，A小姐認為，家中每月都已支付每月七、八千元的管理費，住戶們所繳交的管理費都用於公共設施的維護，當然也包含加壓站的電費維修等費用，卻又被要求支付使用費及權利金，相當不合理。

秀岡山莊管委會在2日上午發出聲明指出，除了加壓站以外，永柏公司也標得汙水處理廠，但目前因投標程序的瑕疵，仍在進行訴訟中，擔心未來若因為每戶不付3到5萬不等的使用費，到時候連汙水處理廠都不得使用，家庭廢水與學校汙水恐將排入直潭淨水廠抽取用水的新店溪內，影響大台北地區市民用水。

▲▼ 今周刊邀稿。（圖／今周刊）

▲社區內的加壓站泵浦被永柏公司以鐵皮封閉。

對於整起斷水事件，實際前往康橋中學詢問，校方則低調表示不願受訪，一切交由總公司發言，而再撥打多通電話及傳簡訊給永柏公司負責人鄭中平之子，也尚未獲得回應。

但大台北華城內的社區因「水」的問題爆發爭議也不是第一次了，秀岡山莊由20多年前叱吒風雲的地產大亨張秀政旗下的秀岡開發所建，更蓋了大台北華城社區的汙水處理廠，但當時曾把部分公共設施用地及保護區土地過戶給共同開發的台鳳。

不過，隨著台鳳發生財務困難，部分土地又再抵押給債權人，債權人後來向法院提起訴訟，要求拆除大台北華城社區汙水處理廠，結果獲得勝訴，汙水處理廠險遭被拆，若被拆，廢水將排入水源區，最後由水利局出面協調，才得以平安落幕。

而秀岡山莊的加壓站土地，經由拍賣後，目前確實為永柏公司所有，但社區也曾與永柏公司就加壓站的所有權有過訴訟，最後法院判決永柏公司勝訴，不過在判決書中指出，雖然社區住戶並無加壓站的所有權，但有使用權。

甄明法律事務所陳昭龍律師對此指出，住戶可以請求法院做出「使用權確認之訴」，至於高額的權利金及使用費，則可請法院進行裁判，如果該公司真的對住戶斷水，則可基於排除緊急危害的理由，向法院聲請「定暫時狀態處分」，讓住戶暫時不用因為權利金的費用問題，導致沒水可用，之後也可以公共利益為由，向政府要求徵收公用設施地。

秀岡山莊發出的聲明，全文如下：

居民沒水喝 市民喝糞水 學生沒課上

新店區大台北華城秀岡山莊一千一百多名居民與二千名左右師生，遭惡質建商金主恐嚇付錢未果，第八、九、十號自來水加壓站竟被非法強佔，並斷電斷水，本山莊已沒水可用，無法上課。

惡質建商金主下一步將不准居民與師生使用第四、五號污水處理廠，將造成家庭與學校糞尿污水直接排放到直潭淨水廠抽取用水的新店溪內，新北市和台北市民將喝糞水。

自來水加壓站是供應民生用水，產權並非惡質建商金主所有。縱使該惡質建商金主取得第八號自來水加壓站土地所有權，又標得污水處理廠(投標程序有瑕疵，訴訟中），也不得以恐嚇信函強迫住戶居民於5/30前每戶每月交付三至五萬元使用費，住戶不從，竟於5/24及5/30強行破壞門鎖竊佔自來水加壓站，斷電斷水，致使秀岡山莊內康橋高中5/31中午起被迫停課，以及第一期、陽光、寶徠三個社區無水可用！！

特此，緊急陳情，懇請
侯友宜市長，主持正義，動用警察等公權力，排除現行危害公共安全衛生秩序及民眾生命身體建康財產之行為與事實狀況，讓自來水加壓站復電正常供水！！

陳情人：秀岡山莊受欺壓迫害的一群小市民 108.6.1

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關鍵字：新店大台北華城康橋中學秀岡山莊

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6月1日 10:00

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