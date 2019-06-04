貿易戰憂慮減少　港財政司長陳茂波：房價已連升四個月　

▲香港房價連四個月上漲。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

香港財政司司長陳茂波3日表示，由於先前市場對中美貿易摩擦升溫的憂慮減少，全球股市復甦，加上對美聯儲進一步加息的預期減退，香港房市自1月起反彈，今年前4個月的月均成交量回升至5400件，香港房價也連升4個月。

《澎湃新聞》報導，陳茂波指出，香港4月整體房價較去年12月反彈約9%，只比去年高峰低約1%，但4月房價仍比1997年的高峰多出1.26倍，首季置業供款占市民收入比重仍高達69%，大幅超出市民負擔能力。

陳茂波表示，未來3到4年一手私人住宅供應量將會達到9.3萬件，未來5年平均每年落成量則達1.88萬件，較過去5年年均落成量增加約20%，「香港政府會密切留意樓市，維持樓市健康發展。」

▲香港街頭售屋廣告。（圖／記者曾俊豪攝）

報導指出，中原地產研究部高級聯席董事黃良升認為，雖然房價不斷上升，加上中美貿易戰氣氛突變，對買家入市心態構成影響，但6月份整體登記將會回落。

黃良升引用公司統計數據，一手私人住宅5月份登記3,206件，總值317.69億港元，較4月的2757件及275.41億港元上升16.3%及15.4%。4月底及5月初發展商陸續推售新樓盤，導致成交件數創2016年9月份3460宗後近3年按月新高。

此外，成交金額也創下2018年7月348.4億港元後10個月的新高。今年前5個月登錄11213件，明顯超越2018年上半年的7591件。他解讀，這反映「一手空置稅」迫近，發展商積極推售新盤及貨尾單位。

▲香港房市回溫。（圖／記者曾俊豪攝）