「最醜星巴克」房東超敢開　36萬找新租客　

▲最醜星巴克店面以月租36萬元招租中。（圖／翻攝自591房屋交易網）

地產中心／綜合報導

被網友封為「最醜星巴克」的南港三重門市，上月28日說掰掰，房東隨即委託友人在網頁上傳出租訊息，開價月租金36萬元，對此，商仲業者評估：「太貴了，應該沒幾個人做得起來。」而幫忙張貼該訊息的沈先生，則表示：「每個人的想法都不一樣，這是小事，不希望再被報導出來。」

位於南港路一段的星巴克三重門市，上月28日畫下營業休止符，該門市因鐵皮外觀，曾被網友封為全台「最醜星巴克」，對此，星巴克官方回應指出，因應商圈情況調整，所以關閉南港三重門市。而雖然該店被指其貌不揚，但仍有在地網友，為其平反：「這是一家小而美、相當溫馨的門市，店員服務親切，平日相當安靜、溫馨，加上咖啡店的溫暖光線，讓很多園區這一帶的人，在下班、下課後，可以有一個放鬆心情、複習功課的地方。」

而就在本月初，《591房屋交易網》上，即出現該門市店面出租的訊息，開價月租金36萬元，店面資訊標註此案：「南港路一段、三重路交會口，黃金三角窗。雙面寬4米6、17米，挑高2米6，格局方正。全棟3層72坪、外加三角窗空地33坪。」

▲全台最醜星巴克。（圖／取自PTT）

對此，香港商匯泓不動產副總經理吳懿倫指出：「當前的景氣，若選在南港區，可以負擔總價30萬元以上的店面者，實在不多，經營業種，也需要有一定程度的營業額才能支撐。」

記者致電該物件的聯絡人沈先生，詢問該案開價的評估，沈先生則表示：「我只是代PO這個物件，詳細的狀況不清楚，這只是一件小事，不希望再被報導。」