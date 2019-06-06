精華地！松江南京捷運站口國有地上權　最快8月招標

▲松江南京站捷運站2、3號出口附近國有地設定地上權，即將在8、9月招標，未來可望成為商辦的商品，可望成為今年招標的熱門標的之一。(圖／資料照)

記者吳靜君／台北報導

為了活化國有土地，國產署4大精華地近期陸續會招標，其中最早招標的就是松江南京捷運站2號、3號出口附近的國有地設定地上權，面積約為1,000坪以上，預計今年8、9月公告招標，今年底前開標，市場預期將是壽險業搶進的熱門標的之一。

國產署近期有4大精華地設定地上權，受到外界的關注，除了松江南京捷運站的地上權案外，還有世貿三館、國產署舊大樓以及財政部舊址。松江南京捷運站地上權目前大部分產權為國發基金，除了少部分捷運共構之外，其餘為素地可以作商辦、住宅規劃，但是外界預期，得標的投資人將會以規劃商辦為主，面積大約是4,795平方公尺，換算約千坪左右，是外界相當關注的一塊地。

另外，位在信義計畫區松智、松壽路口的世貿三館更是精華中的精華，則預計在明年下半年招標，其貢獻國庫情形備受矚目；國產署舊大樓則是位在國父紀念館附近，預計明年6、7月招標，其面積包含兩個街廓、兩塊素地，也極具賣相。

以及位在愛國西路上的財政部舊址，未來以會結合光華特區一同規劃，不過因為南門市場北市府租期到112年7月為止，所以要招標也要到到112年7月之後才可能進行。

財政部表示，國有財產屬全民資產，財政部為提升國有財產運用效能，增加國庫收入，積極活化國家資產，靈活財務運作，創造永續財源，透過招標等方式活化國有土地。