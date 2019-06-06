ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

精華地！松江南京捷運站口國有地上權　最快8月招標

ETtoday房產雲

松山線上的松江南京站。(圖／資料照)

▲松江南京站捷運站2、3號出口附近國有地設定地上權，即將在8、9月招標，未來可望成為商辦的商品，可望成為今年招標的熱門標的之一。(圖／資料照)

記者吳靜君／台北報導

為了活化國有土地，國產署4大精華地近期陸續會招標，其中最早招標的就是松江南京捷運站2號、3號出口附近的國有地設定地上權，面積約為1,000坪以上，預計今年8、9月公告招標，今年底前開標，市場預期將是壽險業搶進的熱門標的之一。

國產署近期有4大精華地設定地上權，受到外界的關注，除了松江南京捷運站的地上權案外，還有世貿三館、國產署舊大樓以及財政部舊址。松江南京捷運站地上權目前大部分產權為國發基金，除了少部分捷運共構之外，其餘為素地可以作商辦、住宅規劃，但是外界預期，得標的投資人將會以規劃商辦為主，面積大約是4,795平方公尺，換算約千坪左右，是外界相當關注的一塊地。

另外，位在信義計畫區松智、松壽路口的世貿三館更是精華中的精華，則預計在明年下半年招標，其貢獻國庫情形備受矚目；國產署舊大樓則是位在國父紀念館附近，預計明年6、7月招標，其面積包含兩個街廓、兩塊素地，也極具賣相。

以及位在愛國西路上的財政部舊址，未來以會結合光華特區一同規劃，不過因為南門市場北市府租期到112年7月為止，所以要招標也要到到112年7月之後才可能進行。

財政部表示，國有財產屬全民資產，財政部為提升國有財產運用效能，增加國庫收入，積極活化國家資產，靈活財務運作，創造永續財源，透過招標等方式活化國有土地。

關鍵字：國有地設定地上權規劃台北市松江南京站世貿三館

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4146

官方版「國境戰隊」漫畫人物登場！　財政部小編再出招...網友熱情回應：移民戰士性感

端午節假期就在明（7）日，每口入口即化的滷肉和香Ｑ彈牙的米飯，簡直不能沒有。不過現在正面臨中國大陸非洲豬瘟、秋行軍蟲害威脅，財政部臉書今（6）日以國境戰隊的漫畫，來說明防止非洲豬瘟、對抗秋行軍蟲，守護..

7小時前

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

端午改運大公開！財水擺3方位　..

「消滅西門町攤販」他一年檢舉上..

8坪2廳「廚房浴缸」魔術收納超..

公務員夫妻租屋18年　沒買房全..

好市多居家神器！她回購推感應燈

買到海砂屋　水電工淚：不敢讓孩..

台中房市交易3天王洗牌　南屯區..

高雄19筆土地標案　臨高雄科大..

狂看300間房！幸運男曝買房6..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

經營主力轉向廠辦　遠雄強調：沒..

「林口王」熬出頭直言房價止跌　..

「琢白」躋升200萬元俱樂部　..

遠雄左岸「夢想樂活節」起跑！

5月母親節檔期　救了北台「無人..

2字頭捷運宅強吸首購族

高雄19筆土地標案　臨高雄科大..

921後重啟生機　仲介深入南投..

延平北路推案王好威　在地客一次..

潤泰創新挑戰江翠最高價　市場預..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366