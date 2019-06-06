經營主力轉向廠辦　遠雄強調：沒放棄住宅市場

▲遠雄建設總經理湯佳峯。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

中美貿易開打、台商回流，遠雄建設也調整未來公司推案重點，今天股東會後總經理湯佳峯受訪時表示，因應台商回流，今年廠辦需求比往年多了30％～40％，下一步也將南港、林口地區，視為未來開發廠辦的獵地重心，預計未來比例將提升30％。

遠雄建設（5522）今天股東會議全年合併營收242億元，較去年度186億元成長30％，稅後淨利20.04億元、每股稅後純益（EPS）2.42元，並且通過配息3元，配息率高達124％。

董事長趙文嘉在主持股東會時表示，去年土地開發方向進行調整，一方面處分開發效益不佳或閒置土地，另方面透過分散開發區域及多元化的產品線，創造公司成長動能。

股東會全程約莫40分鐘，會後總經理湯佳峯受訪時表示，目前市場有回溫，去年度業績、營收比前年都有30％的成長，代表買房的客戶增多，但是因為營建成本增加，整體獲利並沒有增加，近年累計完工和興建中的待售存貨，估500億元，成屋去化仍為今年重點作業，另外還有一個布局重點是開發廠辦。

他解釋，公司過往開發廠辦比例，相對住宅較低，因應台商回流，將提升比例，預計2020年提升30％，今年對廠辦需求比往年多30～40％，下一步也將南港、林口廠辦，視為未來獵地重心，只要廠辦面積達千坪、交通便利、當地已經有廠辦群聚區塊，相信成交意願會更高，且公司從土地取得、開發到獲得營收的速度也相對較快。

「發展重心移往廠辦非看壞住宅市場。」湯佳峰表示，目前住宅因少子化、老化等問題，分戶比例越來越多，從早期的往三代同堂，轉變為小家庭，再加上人口流往城市，預見市場住宅剛性需求仍在，不過未來開發方向著重中南部、大都會區周邊為主，比如說工業區、或是周邊有就業需求的地方。

他說明，中南部的住宅市場與北部相較之下，雖然去化速度快、但獲利有限，採薄利多銷的方式，而北部則因坪數太大、去化速度緩慢，目前庫存仍在新莊及中和地區，不過最近有去化增快的跡象，應該會比去年好。

遠雄表示，今年上半年在台南推出的「安南町」開出紅盤，開案2個月，銷售就達8成，下半年中和、新莊、台中、台南都有新案推出，有合適的土地也會持續開發。