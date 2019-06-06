亞昕去年大豐收　「林口王」熬出頭直言房市止跌回溫

▲亞昕星空樹建案外觀。（圖／翻攝自亞昕昕動台北臉書專頁）

記者詹宜軒、黃靖惠／綜合報導

「止跌、盤整、回溫態勢確立。」有「林口王」之稱的亞昕國際開發董事長姚連地，對2019年整體房市，提出看法。而亞昕今日舉辦股東會，該公司2018年營收達56.97億元，創下2014年以來最高峰，EPS（每股純益）2.05元、會後通過發放現金股利2元，盈餘分配率達97%，創下歷史最佳紀錄。姚連地透露，今年持續有4成屋案進行銷售、另外還有3案將完工交屋，除「翠峰」案位於江翠北側，其餘重心仍在林口區。

去年營收達57億元，創下近5年高峰的亞昕國際開發，在「林口王」姚連地的引領下，持續強攻林口區。據了解，今年亞昕在林口，持續銷售4成屋案包括「天地昕」、「晴空樹」、「天空樹」及「昕世代」，其中，「天地昕」為區域規劃百坪以上的豪宅產品，「昕世代」為15~30坪產品，顯現亞昕在地推案，對象囊括首購到換屋族。

另外，亞昕今年預備完工交屋案，除江翠北側重劃區，與新潤合作的「翠峰」案，另外，基地位於林口區文化三路、仁愛二路口的「昕樂章」，也將完工交屋。

▼林口三井outlet生活機能便利。（圖／業者提供）

信義房屋林口長庚店店長李德煌表示，林口區目前房市主力產品為2～3房型，平均單價落在25～30萬元，2房型總價帶900～1100萬元，而3房型含1車位，總價帶落在1000～1300萬元，由於房價相對雙北便宜，吸引年輕首購族群來此築巢。

李德煌表示，前2年林口區中高總價產品價格跌幅深，直到近期修正至合理價格，吸引換屋族群、退休族群、企業老闆、50多歲以上的潛力買盤出手，買氣又逐漸回升。

林口房市今年撥雲見日了嗎？李德煌說，越靠近機場捷運A9林口站、三井outlet價格越有支撐性，住宅大樓價格跟著回穩，目前3～5年內的新成大樓，平均單價30～35萬元，而3年以內新屋平均單價35～42萬元。

針對林口區開發逐步到位，姚連地也透露，未來不排除朝其他縣市獵地，「會先以雙北市為購地、推案首選，不排除南下桃園、新竹、台中等區域，因應市場變化及區域漲幅潛力，作為土地策略布局。」