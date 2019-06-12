房東投降　納豆東區燒肉店撤　租金砍半租里長

▲藝人納豆東區「滋滋咕嚕」燒肉店原址，被當地里長承租下來準備當作里民活動中心。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

藝人納豆旗下的韓式燒肉店「滋滋咕嚕」東區店今年初歇業後，店鋪長達半年空置，如今傳被當地里長用半價承租，原先每月15萬元砍半後，變成每月8萬元租金，如果以室內25坪計算，換算單坪租金約3200元，房仲業者分析，該店鄰近市民大道、屬於東區商圈外圍區塊，周邊人潮較少、租金行情較沒有支撐點，每月租金落在10萬元以內，仍符合行情。

「滋滋咕嚕」全盛時期在台北東區、大安區、公館、台中及中壢有5間分店，不過3年半內全倒光，事後他也在自己臉書坦承，收店原因與自己經營不善、景氣變更、東區人潮消失與韓式料理風潮的改變有關。

外界仍將元凶直指店鋪高租金，導致燒肉店關門大吉，大安區建安里里長溫進亮表示，這間店面原本是藝人納豆投資韓式烤肉店，店面約25～30坪，原本月租15萬元，隨著東區人潮減少、衝擊生意，房東也調降店租為8萬元。

▲藝人納豆東區「滋滋咕嚕」燒肉店原址，被當地里長承租下來準備當作里民活動中心。（圖／記者黃靖惠攝）



如今韓式燒肉店「滋滋咕嚕」東區店收攤後，店鋪空置半年，最近才被建安里辦室承租下來，且與房東簽訂5年租約，每月租金8萬元。

6月初建安里里長接手後，緊鑼密鼓整修內部，一開始拆除原先油煙管，改善室內油耗味的問題，並且重舖水泥地板及部分牆面。他表示，目前經費有限，只能挑選重點裝潢、隔間，但仍會保留原店面特色牆面，預計7月完工後成為里民活動中心，屆時提供里民一處上課、唱歌、跳舞以及交誼的空間。

台灣房屋智庫分析師陳炳辰表示，一般來說，東區商圈25～30坪店面，每月租金13萬元，單坪租金4～5千元，該店位於鄰近市民大道、屬於東區外圍區塊，周邊人潮較少、租金行情較沒有支撐點，每月租金落在10萬元以內，仍符合行情。

▼藝人納豆東區「滋滋咕嚕」燒肉店原址，被當地里長承租下來準備當作里民活動中心。（圖／記者黃靖惠攝）

