ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房東投降　納豆東區燒肉店撤　租金砍半租里長

ETtoday房產雲

▲▼藝人納豆東區滋滋咕嚕燒肉店原址被當地里長承租下來準備當作里民活動中心。（圖／記者黃靖惠攝）

▲藝人納豆東區「滋滋咕嚕」燒肉店原址，被當地里長承租下來準備當作里民活動中心。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

藝人納豆旗下的韓式燒肉店「滋滋咕嚕」東區店今年初歇業後，店鋪長達半年空置，如今傳被當地里長用半價承租，原先每月15萬元砍半後，變成每月8萬元租金，如果以室內25坪計算，換算單坪租金約3200元，房仲業者分析，該店鄰近市民大道、屬於東區商圈外圍區塊，周邊人潮較少、租金行情較沒有支撐點，每月租金落在10萬元以內，仍符合行情。

「滋滋咕嚕」全盛時期在台北東區、大安區、公館、台中及中壢有5間分店，不過3年半內全倒光，事後他也在自己臉書坦承，收店原因與自己經營不善、景氣變更、東區人潮消失與韓式料理風潮的改變有關。

外界仍將元凶直指店鋪高租金，導致燒肉店關門大吉，大安區建安里里長溫進亮表示，這間店面原本是藝人納豆投資韓式烤肉店，店面約25～30坪，原本月租15萬元，隨著東區人潮減少、衝擊生意，房東也調降店租為8萬元。

▲▼藝人納豆東區滋滋咕嚕燒肉店原址被當地里長承租下來準備當作里民活動中心。（圖／記者黃靖惠攝）

▲藝人納豆東區「滋滋咕嚕」燒肉店原址，被當地里長承租下來準備當作里民活動中心。（圖／記者黃靖惠攝）

如今韓式燒肉店「滋滋咕嚕」東區店收攤後，店鋪空置半年，最近才被建安里辦室承租下來，且與房東簽訂5年租約，每月租金8萬元。

6月初建安里里長接手後，緊鑼密鼓整修內部，一開始拆除原先油煙管，改善室內油耗味的問題，並且重舖水泥地板及部分牆面。他表示，目前經費有限，只能挑選重點裝潢、隔間，但仍會保留原店面特色牆面，預計7月完工後成為里民活動中心，屆時提供里民一處上課、唱歌、跳舞以及交誼的空間。

台灣房屋智庫分析師陳炳辰表示，一般來說，東區商圈25～30坪店面，每月租金13萬元，單坪租金4～5千元，該店位於鄰近市民大道、屬於東區外圍區塊，周邊人潮較少、租金行情較沒有支撐點，每月租金落在10萬元以內，仍符合行情。

▼藝人納豆東區「滋滋咕嚕」燒肉店原址，被當地里長承租下來準備當作里民活動中心。（圖／記者黃靖惠攝）

▲▼藝人納豆東區滋滋咕嚕燒肉店原址被當地里長承租下來準備當作里民活動中心。（圖／記者黃靖惠攝）

關鍵字：滋滋咕嚕納豆東區燒肉建安里里長店面租金

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

家人逼買1500萬房　高帥暖男..

買17坪房租人住家裡！血淚史曝..

一年一度搶平價屋　3層樓雲林透..

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

約看屋下大雨…別取消！檢查5地..

急買急賣惹禍　北投奇岩6字頭不..

好市多洗衣精 瓶蓋藏隱藏功能

想買台南預售屋「存款只70萬」..

最夯捷運共構宅在新店　房價不到..

林東芳隔壁出租　排除牛肉麵笑爆

ETtoday房產雲

最新新聞更多

納豆東區燒肉店掰　里長半價租下

一年一度搶平價屋　3層樓雲林透..

約看屋下大雨…別取消！檢查5地..

信義區豪宅區　冠德信義衝出好成..

過敏原再見！3招拒絕塵螨伴入眠

百歲太設創辦人章民強逝　抱憾沒..

蟻居不一定省錢　大安區3坪雅房..

最夯捷運共構宅在新店　房價不到..

台中北屯、海線成為增值潛力區

台中超優建案商圈綠地交通都到位

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366