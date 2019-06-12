ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

每月坐收47K爽當包租婆！掌握2點「自住+收租」第1次買房秒上手

ETtoday房產雲

▲▼房產,租屋,套房,租金,台灣,房屋,房子,房東,交屋。（圖／翻攝自pixabay）

要付擔自住或收租的房子，要先注意2大重點。（圖／翻攝自pixabay）

文／邱愛莉

萬事起頭難？我的第一次買房經驗分享

自從家人投資股票失利後，我深刻了解理財的重要。從前的我，一直以為買房的錢，要用「存」的！因為金額太高，反而望房興嘆，乾脆放棄！一直到學習之後，才發現：原來有這麼多資源可以完成買房的夢想，而且自己可以負擔的，不僅僅只有自住的房子，還有機會幫自己打造穩定的「被動收入」！因為看見「可能性」，反而讓自己心甘情願地存起錢來！

重點1：買的房子一定要能增值！

「買房」是理財裡很重要的一個方式。有人說選擇自住的房子，不用管未來會不會「增值」，只要符合自己的需求就好。不過，我們不能忽略的是，房子是我們一生中花費最大的支出，在個人的「財務報表」裡，它也會是我們「資產負債表」中最大的一項「資產」，我們為此所背的「房貸」也會是我們最大的「負債」。

既然是最大的「資產」，又是最大的一筆「負債」，我們在置產自住的同時，也應該考量它「增值」的潛力。不僅未來換屋時能幫我們節省一些自備款，就算我們終生不換屋，至少未來真有「以房養老」的需求時，它增值的空間還能為我們提供寬裕一點的規畫。

所以，不管是買屋自住或收租，衡量資產「增值」的潛力，和「每個月現金流」的影響，一樣重要！

▲▼房產,租屋,套房,租金,台灣,房屋,房子,房東,交屋。（圖／翻攝自pixabay）

▲婚後住在公婆家的頂加，開始瞄準「隔套收租」的誤件。（圖／翻攝自pixabay）

重點2：不妨先以創造租金收益為目標

以我為例，由於婚後我們先住公婆家的頂加，每個月沒有租金費用，使得我一開始買房時，反而瞄準適合「隔套收租」的物件，先以創造租金收益為目標。

因為個性保守，在獨資進場之前，我先和朋友合資，陸續合買了四間房子，一方面強迫自己儲蓄，一方面培養自己的經驗和膽量。一直到覺得自己準備好了，才買了第一間房準備給媽媽退休收租。

由於之前已經累積了豐富的看房、評估經驗，使得我從早上10點看房、中午下斡旋、下午1點半屋主出來議價，期間的3個小時我僅加價10萬，4點半就簽約了，從看屋到簽約不過六個半小時！在房價已高的那個時間點，我在出社會後第一份工作的中和遠東ABC園區，以一坪僅18.2萬買到我的第一間獨資3樓公寓！

花了近180萬裝修之後，隔成5間寬敞的大套房，每間都有對外窗和獨立洗衣機，每月收租約47000元，扣掉房貸利息（約9000元）、第四台、網路、水費和給物管（代租管）的管理費（租金的10%）後，還有三萬多的進帳，比我媽媽一個月的薪水還高，也夠還當時債務協商每個月攤還的錢。

▲▼房產,租屋,套房,租金,台灣,房屋,房子,房東,交屋。（圖／翻攝自pixabay）

▲以每坪18.2萬買到第一間獨資3樓公寓，隔成5間套房出租。（圖／翻攝自pixabay）

做足功課，買房收租沒有想像的困難

萬事起頭難，當有了第一個房子收租之後，我發現只要有了第一個，就很容易有了第二個、第三個、第四個。因為我真的是太喜歡房子了，所以，當我有了穩定的租金收入之後，就很希望工作和興趣可以結合。在2012年，我和幾個志同道合的好朋友們一起成立了House123。

我常跟學員說：「如果你想把房地產，當成你理財的主軸，尤其是收租物件，那你一定要乖乖的，在第一間滿租之後才能買二間。」

為什麼？「因為，這樣你第一間的經驗才可以完整地幫助到你第二間！」

隨著自己的經驗累積越來越豐富，實際執行過公寓隔套收租、整層收租、分戶投資、預售屋投資、新成屋裝修，並在後來，買了兩間自己自住的房子，我真心的體會到：一路上所有的學習和努力都沒有白費，點點滴滴都成為自己投資和教學的養分，並且持續成長著！

本文摘自《小資族大翻身》／邱愛莉（House123 執行長、財務自由創業家）／幸福文化

關鍵字：房產房屋收租買房邱愛莉小資族大翻身邱愛莉House123幸福文化

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

家人逼買1500萬房　高帥暖男..

釘子戶要13億才搬家！淒涼下場..

日租套房！閨蜜OO姿勢…爬男友..

買17坪房租人住家裡！血淚史曝..

房間一直傳來搥牆聲…房東也嚇到..

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

「水泥涵管」為家受助13年　認..

破舊套房突變好美　情侶遇3件事..

納豆東區燒肉店掰　里長半價租下

一年一度搶平價屋　3層樓雲林透..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

共享辦公室夯　信義舊商辦行情跟..

范冰冰到訪西門町酒吧　本月二拍..

東湖大利多　科技業搶進場！

買屋送裝潢是騙局？　消費者反被..

有錢就是任性　信義區豪宅轉手賠..

西門町黃金柱攤位1根難求　月租..

納豆東區燒肉店掰　里長半價租下

一年一度搶平價屋　3層樓雲林透..

約看屋下大雨…別取消！檢查5地..

信義區豪宅區　冠德信義衝出好成..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366