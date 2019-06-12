每月坐收47K爽當包租婆！掌握2點「自住+收租」第1次買房秒上手

▲要付擔自住或收租的房子，要先注意2大重點。（圖／翻攝自pixabay）

文／邱愛莉

萬事起頭難？我的第一次買房經驗分享

自從家人投資股票失利後，我深刻了解理財的重要。從前的我，一直以為買房的錢，要用「存」的！因為金額太高，反而望房興嘆，乾脆放棄！一直到學習之後，才發現：原來有這麼多資源可以完成買房的夢想，而且自己可以負擔的，不僅僅只有自住的房子，還有機會幫自己打造穩定的「被動收入」！因為看見「可能性」，反而讓自己心甘情願地存起錢來！

重點1：買的房子一定要能增值！

「買房」是理財裡很重要的一個方式。有人說選擇自住的房子，不用管未來會不會「增值」，只要符合自己的需求就好。不過，我們不能忽略的是，房子是我們一生中花費最大的支出，在個人的「財務報表」裡，它也會是我們「資產負債表」中最大的一項「資產」，我們為此所背的「房貸」也會是我們最大的「負債」。

既然是最大的「資產」，又是最大的一筆「負債」，我們在置產自住的同時，也應該考量它「增值」的潛力。不僅未來換屋時能幫我們節省一些自備款，就算我們終生不換屋，至少未來真有「以房養老」的需求時，它增值的空間還能為我們提供寬裕一點的規畫。

所以，不管是買屋自住或收租，衡量資產「增值」的潛力，和「每個月現金流」的影響，一樣重要！

▲婚後住在公婆家的頂加，開始瞄準「隔套收租」的誤件。（圖／翻攝自pixabay）

重點2：不妨先以創造租金收益為目標

以我為例，由於婚後我們先住公婆家的頂加，每個月沒有租金費用，使得我一開始買房時，反而瞄準適合「隔套收租」的物件，先以創造租金收益為目標。

因為個性保守，在獨資進場之前，我先和朋友合資，陸續合買了四間房子，一方面強迫自己儲蓄，一方面培養自己的經驗和膽量。一直到覺得自己準備好了，才買了第一間房準備給媽媽退休收租。

由於之前已經累積了豐富的看房、評估經驗，使得我從早上10點看房、中午下斡旋、下午1點半屋主出來議價，期間的3個小時我僅加價10萬，4點半就簽約了，從看屋到簽約不過六個半小時！在房價已高的那個時間點，我在出社會後第一份工作的中和遠東ABC園區，以一坪僅18.2萬買到我的第一間獨資3樓公寓！

花了近180萬裝修之後，隔成5間寬敞的大套房，每間都有對外窗和獨立洗衣機，每月收租約47000元，扣掉房貸利息（約9000元）、第四台、網路、水費和給物管（代租管）的管理費（租金的10%）後，還有三萬多的進帳，比我媽媽一個月的薪水還高，也夠還當時債務協商每個月攤還的錢。

▲以每坪18.2萬買到第一間獨資3樓公寓，隔成5間套房出租。（圖／翻攝自pixabay）

做足功課，買房收租沒有想像的困難

萬事起頭難，當有了第一個房子收租之後，我發現只要有了第一個，就很容易有了第二個、第三個、第四個。因為我真的是太喜歡房子了，所以，當我有了穩定的租金收入之後，就很希望工作和興趣可以結合。在2012年，我和幾個志同道合的好朋友們一起成立了House123。

我常跟學員說：「如果你想把房地產，當成你理財的主軸，尤其是收租物件，那你一定要乖乖的，在第一間滿租之後才能買二間。」

為什麼？「因為，這樣你第一間的經驗才可以完整地幫助到你第二間！」

隨著自己的經驗累積越來越豐富，實際執行過公寓隔套收租、整層收租、分戶投資、預售屋投資、新成屋裝修，並在後來，買了兩間自己自住的房子，我真心的體會到：一路上所有的學習和努力都沒有白費，點點滴滴都成為自己投資和教學的養分，並且持續成長著！

本文摘自《小資族大翻身》／邱愛莉（House123 執行長、財務自由創業家）／幸福文化