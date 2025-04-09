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「台積電700元↓買不買？」　祝文宇拼量開第一槍「讓利價」

▲▼ 甲山林祝文宇 。（圖／記者項瀚攝）

▲面對股災，甲山林董事長祝文宇認為，好標的殺下去反而該買，房子也是一樣。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

面對當前關稅衝擊，股市重挫，甲山林董事長祝文宇認為，好標的殺下去反而該買，房子也是一樣，因此集團今年目標推的千億元案量都要採用「讓利價」。他說，好標的，只要搭配讓利價就會有量，就像是700元以下的台積電、每坪75萬元的「濱河帝景」。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

甲山林董事長祝文宇表示：「川普現在就是不管三七二十一，不論敵人、朋友都先打再説，中國跟他（美國）對著幹，但台灣跟他對著幹的機會不大，我跟達欣王人正董事長是好朋友，清楚了解台積電在台還是很多廠房在蓋，產業還是不用太擔心。」

面對這波台股下殺，祝文宇反問：「現在應該要進場、還是離場？我是選擇進場啦！」房地產也是一樣，他說：「只要有夠優質的標的，價格又便宜，自然就會有量，就像是台積電從原本千元若到700元以下，你買不買？」

祝文宇表示，去年集團自建案推出500~600億元，今年想做到千億元案量，並主要鎖定市場供不應求的雙北、新竹，中南部則暫時不碰。

祝文宇表示：「回顧歷史，每當景氣不景氣時，都是我們的機會，就像是過去的新店湯泉等等，現在我就是要讓大家『看到我』，所以推出『讓利價』。」

祝文宇舉例：「約1個月前推出板橋『濱河帝景』，每坪均價抓75萬元，就是讓利價，因此繳出簽約5成的成績，公司今年都會是讓利價，接下來400億元的中河左岸大案也會是如此，預計只要賣2個月，不管有沒有完銷，讓利價2個月就封盤。」

至於所謂「讓利價」的幅度認定？祝文宇說：「消費者自己查查實登就能了解，新板特區每坪120萬元，同為板橋水岸的帝景6號賣9字頭，而『濱河帝景』沒有條件9字頭嗎？甚至百萬？所以，每坪75萬元就是讓利價。」

最後，祝文宇再度強調看好雙北市場，除了供需穩定外，由於老屋眾多，也推升換屋需求，「誰都不想開舊車、穿舊衣服吧？」

房市專家何世昌分析，當前房市不景氣，買盤觀望氣氛濃厚，甲山林作為國內代銷「武場」龍頭，銷售案量普遍大，為了搶市，就得迅速做出市場反應，以「濱河帝景」來看，緊貼江翠北重劃區，單價75萬元、走低總價，確實是有切中消費者需求。

▲▼ 甲山林祝文宇 。（圖／記者項瀚攝）

▲甲山林董事長祝文宇（中）、達欣工程董事長王人正（右2）。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

關鍵字：甲山林祝文宇達欣王人正濱河帝景愛山林板橋買房

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