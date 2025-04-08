整合16年！　興富發南港百億都更案「預計2年後亮相」

▲南港近年話題不段，一塊基地達2700坪的都更案歷經16年整合，終於要開花結果。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

南港近年話題不段，一塊基地達2700多坪的都更案歷經16年整合，終於要開花結果。該案由興富發經手，副總廖昭雄表示，該案地段佳，規劃3棟22層住宅，預計2年後推出，興富發估分回總銷達百億元。

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興富發（2542）今（8日）發布重訊，擬簽訂南港南港段一小段南港段720地號等105筆都更，建商分配約37~40%，將投入93.5億元。經查，該案地段精華，位於南港路一段，臨近南港車站。

興富發副總廖昭雄表示：「該案基地約2700多坪，規劃3棟地上22層住宅，總戶數609戶，產品以26~37坪為主力，全案總銷約262億元，興富發分回約105億元。」

廖昭雄透露：「這案子都更已談了16年，現在已整合9成，接下來還有一些都更、請照程序，預計在2年後推出，現在南港單價都來到110~120萬元了，2年後預計會超過。」

▲興富發南港都更案鄰近。（圖／記者項瀚攝）

在地房仲、中信房屋南港昆陽加盟店長陳柏任表示：「近年南港建設與話題不段，包括近期開幕的LaLaport，且未來幾年還有大量的商辦落成，帶動購屋自住、置產需求，買盤強勁，興富發都更案點位佳，走路就可以到南港車站，擁捷運、高鐵機能，未來銷售去化應不成問題。」

陳柏任指出：「南港指標新案『潤泰南港之星』應會先推，估開價會來到150~160萬元水準，而興富發都更案地段條件也不差，且基地規模又到2000多坪，能把建築尺度做出來，加上又規劃中小坪數，2年後開價應也有條件來挑戰150萬元。」

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