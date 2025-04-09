瞄準6％投報再出手　單親媽台中掃貨12間套房年賺140萬

▲包租婆R姐（本名廖嘉紅）專攻台中買屋收租，坐擁2屋隔套12間，年收租140萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

大學畢業為擺脫枯燥的研究工作，R姐（本名廖嘉紅）辭職轉進保險業，從此人生大轉彎，成為保經的超業。多年前自住房貸轉貸時，多貸出100萬，她用錢滾錢、專攻台中買屋收租，精算投報率6％出手，變身包租婆，10年來坐擁2屋、隔為12個單位，月收租12萬元，助攻R姐這位養育龍鳳胎的單親媽媽走向財富自由。

「常聽專家教戰，股票的殖利率達5％就是存股好標的，我自己是設定買屋收租報酬率要達到6％，才能過關。」54歲的R姐選擇買現成隔套，為的是省下隔間裝修費用，買下後再花百萬元來優化屋況；她也提到，6％投報率的目標在雙北受限於房價飆漲，早已無法達到，因此她專攻台中買屋收租穩穩賺。

10多年前R姐想降低房貸負擔，於是申辦轉貸，「我沒想到說，因為房價漲了，我的房屋鑑價價值也提高，當時銀行就問我說，多100萬你要不要貸出來？那當然好啊！」

R姐強調，如果找到好的投資標的，就要勇敢去做，「以前會想說，要先還清負債再投資，但是等到負債都還完了才做投資，坡道就變短了，反而是先評估投資報酬率若比房貸利息高，就要兩邊同時做。」她也教戰，買房子不論自住或收租，最注重location（地段），流通性強。

5年前，R姐在逢甲商圈以720萬元買下整層物件、現有7間隔套，「周邊的大學有逢甲大學、僑光科大等，且逢甲商圈被3個重劃區包圍：水湳經貿園區、七期市政特區及十二期重劃區，再加上中科園區近年持續擴廠徵才，可吸引眾多學生、上班族等客群。」R姐分析。

再以當時月租金6,000元計算投報率，7間隔套全年租金總收入為50.4萬元，總價720萬＋裝修費用120萬＝總成本840萬，可算出投報率6％達標，因此R姐決定買下現成隔套。

「以往都是投資電梯大樓物件，隔套收租的投報率逾10％之多，但這幾年房價真的很高，好物件難尋，還要維持住6％投報率，所以這是我第一次投資公寓隔套。」R姐買下後，砸百萬優化以提高價值、順勢調高租金，在競爭激烈的逢甲出租主戰場吸引租客；另外她也採跟朋友合資的方式，降低買進成本。



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