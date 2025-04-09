預售屋對照表出爐　揭台中房價「凍漲」進入盤整期





▲預售屋市場，台中幾乎全區凍漲，僅北台中有小幅度拉升。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中部房地產過去一直有流傳「預售屋房價比價表」，將各區域預售房價列出，但拿出2024年8月份與最新的2025年3月份，時間正是第七波信用管制前與目前市況，2張表放在一起，可看出預售屋市場，幾乎全區凍漲。信義房屋專家認為，具備漲幅空間的北台中，價格拉抬為個案表現。

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從圖表中可見，各區預售屋房價只有北台中的機捷特區、12單、太平區微幅增長，其他無任何一區價揚，舉例來說，北屯機捷特區、12單，2024年8月房價單坪落在50~69萬元，今年已經來到66~74萬元，信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆說：「該兩區預售屋相對供給多，但價格拉抬是因單一個案。」

其中最明顯的就是單元12的豪宅建案「雙橡園2045」，目前實登揭露成交120戶，成交率突破8成，社區最高成交單價達75.6萬元，也因此拉升整體的房價趨勢，吳俊霆認為：「這反應了其他新案成交筆數不高，因此才會出現資訊片面化的現象。」

▲▼ 從圖表中可見，各區預售屋房價只有北台中的機捷特區、12單、太平區微幅增長，其他無任何一區價揚 。（圖／記者陳筱惠翻攝）





而其他區域幾乎呈現「凍漲」除了高價區七期、水湳等，蛋白區如大雅、沙鹿、龍井，甚至是過去買盤強盛的中科特區，都呈現「不漲就是跌」的心態，從預售屋交易量幾乎是雪崩式下跌來說，冷卻有感。



立智公關經理邱子蘅認為：「房市景氣低迷，但仍有個案表現整體帶動，推斷開發商皆不願大打『價格戰』，反而是選擇轉為講求產品規格與附加價值的『規格戰』」

加上中部地區對於建商的品牌實力、社區維護管理及建築設計的獨特性，皆成為購屋決策的重要考量因素。建商若能在這些面向展現更具競爭力的規劃，將更容易在市場中脫穎而出。

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