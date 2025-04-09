台積高雄P2廠年底完工！　1.5公里外「企業安家宅」啟動招商

▲配合台積進度，高雄市捷運局啟動世運站東側A5街廓的公辦都更，9日公告招商。（圖／高雄市捷運局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電高雄P1廠已於近日掛上「tsmc」標誌，力拼今年上半年量產，P2廠則預計於今年底完工，配合台積進度，高雄市捷運局啟動世運站東側A5街廓的公辦都更，9日公告招商，將打造A級商辦及員工住宅，供半導體與AI產業進駐使用，預估投資金額約93億元。

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高雄市捷運局指出，台積電高雄P1廠日前掛上「tsmc」標誌後，廠房建設接近尾聲，將專注生產2奈米製程，力拼今年上半年量產；P2廠則預計於今年底完工。

此外，南科管理局正推動楠梓園區P3~P5廠的籌設計畫，高市府同步配合各廠營運需求建設公共設施。P4、P5廠的都市計畫變更已於4月2日通過市都委會審議，待環評完成後即可啟動建廠工程。

為配合台積電建廠進度，高雄市捷運局啟動捷運R17世運站東側A5街廓的公辦都市更新計畫，9日公告招商，預估投資金額約93億元，將打造A級商辦空間及員工住宅，供半導體與AI產業進駐使用。

高雄市捷運局長吳嘉昌表示，RA5街廓距離台積電楠梓廠僅1.5公里，占地約4200坪，建蔽率50%、容積率300%，總開發量體達3.8萬坪，未來實施者需至少提供室內面積6150坪的A級商辦、600坪的產業作業空間供半導體及科技產業使用，以及市府分回至少5491坪的出租型企業安家宅，供相關產業員工租住。

▲該都更案特別規劃出租型產品，是離台積電最近的企業安家宅。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市捷運局表示，該都更案特別規劃出租型產品，是離台積電最近的企業安家宅，預計以小坪數為主，最小室內面積約7坪單人套房，租金暫定參考目前南科管理局在新市、善化地區的員工宿舍行情，約每月1萬元，也有2房可供選擇，滿足員工不同需求，若順利招商成功，預計2030年完工。

華友聯開發執行副總經理吳家德表示，該都更案位於世運大道前，地段堪稱「無敵」，加上開發規模適中，預計將吸引眾多建商競標。

吳家德分析，相較一般開發案，都更案最大亮點在於土地為市府提供，免除建商支付土地貸款的負擔，又不受《銀行法》第72-2條第1項，不動產放款水位不能超過3成警戒線的限制，對現階段的開發商來說，相當具吸引力。

外界預估，未來商辦與住宅單價最少從45萬元起跳，尤其A辦月租金單坪預估1500~2000元，適合半導體供應鏈企業進駐，建商可選擇長期持有並出租，成為穩定現金流。

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