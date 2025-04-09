地震一搖！曼谷人嚇到想換抗震屋　 房產顧問：門檻變高了！

▲泰國曼谷受強震波及，一棟大樓「倒塌前後」的衛星影像組合圖。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

緬甸上月底發生震矩規模7.7強震，導致泰國曼谷一棟興建中的大樓倒塌。驚嚇過後，許多曼谷居民開始想找更安全又耐震的房子，房地產業者認為當地房價未來可能因此上漲。

曼谷居民23歲的帕薩坤（Phatsakon Kaewkla）於地震發生數小時後，回到位於22樓的公寓，因發現牆上出現多道裂縫，感到恐懼不安。法新社報導，這次地震是曼谷數世代以來最嚴重的一次，帕薩坤怕危險，決定暫時離開，等待專家確認大樓安全。

帕薩坤是眾多考慮搬遷的曼谷居民之一，這次震災中，曼谷有數百棟住宅大樓受損。儘管屋主保證工程師已檢查大樓並認為安全，但帕薩坤仍對裂縫感到擔心。他表示：「我有點害怕，我媽也叫我搬出去。」

曼谷擁有數百棟高樓和摩天大廈，從未經歷過如此強震。40歲的中國房地產顧問朱歐文（Owen Zhu，音譯）向法新社指出，地震對房地產業造成「巨大」衝擊，「大家似乎意識到，高樓大廈在抗震方面可能比低層建物更具風險」。

▲▼曼谷一棟正在興建中的大樓因為地震而倒塌，多人死亡失蹤。（圖／路透）



朱歐文指出，地震後一週，許多人對住在高樓產生焦慮，大批居民洽詢搬家。他表示，泰國建築的地震安全標準「並不特別嚴格」，震災前找房的客戶也不會特別詢問這方面的問題。

但這次地震，有曼谷30層興建中的大樓倒塌，數十名工人被埋在廢墟中，至今仍無音訊，進一步加深了民眾的焦慮。朱歐文表示，現在有更多客戶選擇低樓層房屋。而仍在找高樓層房子的人，他們往往要求物件「在近期地震中沒有受損或僅輕微受損，至少未受嚴重影響」。

▲曼谷一名男子在強震後抬頭看一座在建案受損的起重機。（圖／路透）



朱歐文認為，由於民眾對更安全建築的需求增加，未來建商可能會採用更昂貴的抗震措施，長期來看房價將上漲，「泰國房地產業的門檻已經提高了」。