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五股「ㄇ字型」社區4透店打包賣　陽信銀行1.8億插旗設點

▲▼ 五股 。（圖／記者項瀚攝）

▲五股洲子洋「ㄇ」字型社區的前排4連棟透店，以總價1.8億元交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

五股洲子洋重劃區3年新成屋「樂洋洋」當初遇到不同意戶，使得建案基變成「ㄇ」字型，但該社區前排4連棟透店，以總價1.8億元交易，買方是陽信銀行，將變成陽信五股分行。專家分析人口進駐的重劃區店面是銀行業的好選擇，屋齡新、門面佳，住戶收入水準相對高。

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五股洲子洋重劃區3年新成屋「樂洋洋」當初基地中間遇到不同意戶，使得建案基變成「ㄇ」字型，也就是在社區大樓前面的退縮部分，建商規劃4棟連棟透天店面。實際走訪，基地的不同意戶地主，也獨自興建起5層建物，工地圍籬、綠牌都還在。

根據近期實價揭露，這4棟透天一口氣全部賣掉，每棟規劃2層、含1~3個車位權狀約86~96坪，合計4棟含9車位權狀1億8288萬元，拆算單價約58~59萬元左右。

經查謄本，這4棟透店的買方為陽信商業銀行，該處也將變成陽信銀行五股分行。記者實地走訪，目前該處還在進行裝潢工程。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲陽信銀行以總價1億8288萬元買下五股4棟連棟透店，包含9個車位。（表／記者項瀚製）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「據法令規定，銀行購置不動產不得收租，所以都是自用取向，陽信銀行近年在雙北積極尋找店面擴點，但當然銀行據點設立還得經過相關的許可資格。」

邱鼎峯表示：「重劃區店面其實不會難脫手、效益不低，若該區發展已成熟，人口進駐之後，對於金融機構來說，重劃區店面是相當適合的選項，第一屋齡新穎，能給客戶更舒適的感受，第二是區住戶的收入水平也普遍是區域較高的族群，再來重劃區內確實也有銀行基本需求。」

邱鼎峯分析：「本次陽信銀行購入的成泰路三段透店，雖然是連棟形式，但一定會打通使用，換算下來1、2樓實用面積約100坪，符合分行需求，且面寬也夠，是效益不錯的選擇。」

價格方面，中信房屋研展室副理莊思敏分析，洲子洋新建案逐漸站上5字頭，甚至有個案逼近6字頭，而「樂洋洋」住宅部分近期轉手價在4字頭，以透店產品來說平均單價近60萬元符合行情，大概就是1樓抓75萬元、2樓抓45萬元。

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關鍵字：五股洲子洋銀行陽信銀行重劃區顥天國際邱鼎峯中信房屋

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