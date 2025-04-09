有500萬要「置產or買股」？資深房仲3點解析：買房勝率高

▲如果手上有一筆資金，是選擇買股還是買房呢？買股會被套牢，買房就不會賠錢了嗎？（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

文／CTWANT

人人都想靠投資獲利致富，其中股票及房產最常被拿來權衡比較，如果有筆500萬元資金想投資，到底哪個勝率高？專家從資金參與利用率、變現難易度及成交價的立即性來分析，發現房產因為不夠即時，讓當下的恐慌與動機消失，最後反而放著跟通膨漲起來，獲得意外驚喜，因此勝率較股票高。

房仲林品揚在個人臉書粉專「Lin's竹北房產筆記_品揚的竹北房產交流網」探究投資議題，如果有一筆500萬元的資金想投資置產，可以選擇投入房子或投入股票，他直接給出答案，直指買房的勝率較高。

首先從資金參與利用率來看，一般人投資股票多採用分批買進，不敢貿然500萬元一次投進去，林品揚認為，這樣做容易面臨到可能只投了350~400萬元，股票即迎來大爆漲或大爆跌，便止住繼續投入資金、沒信心再加碼，就會有100~150萬元的資金未能參與投資報酬。

反觀買房子，就是整筆資金（自備款）投下去參與市場，有點類似單筆買進的概念，由於資金全砸下去了，就算膽戰心驚也由不得你，只能選擇等待、相信時間將帶來甜美果實。

林品揚強調，一個經濟正成長的國家，不論房子或股票，長期而言都是會上漲的，所以「投入的資金愈多、並且愈早投入」，資產報酬都不會虧待你的。

其次是變現難易度，除非買太冷門的股票或是極端值的價格，不然股票幾乎一鍵就能出場，贖回的資金在T+2日就會入帳。但房子並不同，先要掛售房子，一般常態的市場氛圍下，平均要花1~2個月才有機會遇到買方成交；簽約到交屋大概1.5~2個月才能結案，到那時才能拿到贖回的資金，「從你有動機賣房到拿到錢，前前後後大概近4個月」。

林品揚指出，有時可能房子賣到後來，剛好資金缺口補足了，或售屋動機消失，就把房子收起來不賣了，「放著放著，房子又跟著通膨漲了起來，算是意外的驚喜」，但股票由於太容易一鍵贖回，殺來殺去，最後往往都是追高殺低賠錢作收。

最後是成交價的立即性，多數人相信「眼見為憑」，所以股市只要開盤，並且有大幅度波動時，股民心情都猶如搭乘雲霄飛車跟著上上下下，不少人因為股價資訊的即時性，喪失冷靜判斷，衝動地進行買與賣，最後發現走勢跟自己想得完全不一樣，莫名繳了不少學費。

但房子不一樣！林品揚表示，雖然現在坊間討論房地產的社群很多，資訊也都很即時，但多數人還是會想等內政部實價登錄刊載上去時，才甘願相信是真的，但等到時往往都已經2~3個月後了，情緒恐不會太過激昂，普遍還是能維持理性訂價及出價。

上述三項觀察，其實都脫離不了人性，林品揚指出，人們常會自以為聰明地對價格猜高猜低、常因一時的消息面而感到樂觀與悲觀，如果這時有個操作能快速解決恐慌，那便落入了圈套，資產被別人接手，最後換成對方坐享資產上漲帶來的雀躍感。

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