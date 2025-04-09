起床洗床單遭鄰居嫌太吵！他愣「有分時間？」　全場秒懂不挺

▲網友認為，原PO洗衣服的時間真的太早了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

平常生活忙碌，家事常常只能在假日或抽空處理，一名網友表示，一早起床就把床單、枕頭套丟進洗衣機洗，接著便出門買早餐，結果回來時被鄰居抱怨洗衣服時間太早，無法好好睡覺，他急忙道歉，也納悶「洗衣服還有分時間？」貼文曝光，網友一看時間狂搖頭，「很擾民」。

原PO在PTT發文，目前租房子住，某天一早起來洗床單和枕頭套，隨後出門買早餐，當時聽到一樓開門聲，以為鄰居要上班或也是去買早餐，因此沒多想。等她買完早餐回來，一樓鄰居突然開門說「小姐，妳可以不要那麼早洗衣服嗎？6點半後再洗」。

原PO愣了一下，隨後趕緊道歉，他坦言，第一次這麼早洗衣服，沒想到會被鄰居抱怨，「因為我也遇過有人很早就洗，甚至很晚也有，大概晚上11、12點吧，真的有分時間嗎？那早班的人就不能洗了嗎？」

貼文曝光，網友認為時間真的太早，「早上6：30前洗衣服真的很早，如果聲音會吵到鄰居還是晚點洗」、「隔音不好的話，6：30前洗真的吵死人」、「6點洗衣服真的超過分的，妳當大家都不用睡覺喔」、「提醒妳6：30再洗已經很好了吧，一大早洗衣機真的很擾民」、「我們社區明訂，早上7點到晚上10點可以洗衣服、彈琴」。

也有網友建議，「可以去24H洗衣店洗」、「很多房東會規定時間啊，你不會下班洗喔」、「太早洗了，還是很多人還在睡覺，妳可以晚點洗或去外面自助洗衣店洗」、「租屋就是有很多地方需要大家一起配合，如果真的要這麼早洗衣服，建議可以找洗衣店洗」。