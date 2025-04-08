小資族哭哭！　總價千萬內買預售屋「全台剩9區」





▲前年預售平均總價千萬元內的預售案，全台還有15個行政區。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

前年預售平均總價千萬元內的預售案，全台還有15個行政區，但到了2024年只剩下9個行政區。專家表示，房市買氣急轉直下，但多數建商對價格仍堅持，預售房價短期沒有鬆動跡象，只是從「一路暴衝」變成「小跑步」。

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《591實價登錄》統計，2024年千萬預算若想買預售屋，七都僅剩9個行政區可選擇，相較前年還有15個行政區，短短1年就驟減6個。現階段雙北、新竹地區各行政區均價早已突破千萬，僅剩桃園、台中、台南、高雄仍有相對親民區域能入手。

《591房屋交易網》新聞公關主任畢務潔表示：「去年下半年受央行打炒房政策衝擊，房市買氣一路急轉直下，但由於多數建商對於價格相當堅持，預售屋房價短期內依舊沒有鬆動的跡象，只是從過去幾年的『一路暴衝』變成『小跑步』而已，小資族千萬元內買房越來越難。」

▲2024年全台預售平均總價在千萬元內的行政區，只剩下9區。（圖／591統計）

觀察全台僅剩預售均價千萬內的9區，最高價的是高雄岡山區，去年預售總價已高達999萬元。畢務潔表示，岡山因坐擁台鐵、捷運紅線與國道1號等交通便捷優勢，加上周邊有路竹與橋頭科學園區議題帶動，推升該區房價進一步提升。

緊接著是桃園楊梅，預售平均總價993萬元。畢務潔說：「該區房價相對周邊具競爭力且聯外交通便捷，吸引雙北、新竹通勤族目光，推升成交量突破千件。」

北台灣千萬內買預售屋，除了桃園楊梅之外，觀音、龍潭兩區房價甚至不用900萬元。畢務潔提到：「觀音近年受惠台商回流帶來大量人口進駐，加上區域內重劃區推案密集，持續為房市提供支撐力道，去年預售屋成交超過千件，為北台灣小資族買房熱區。」

9區中最便宜的是高雄大寮、林園，不僅單價仍維持2字頭，總價也分別僅需700多萬元、500多萬元。畢務潔表示：「大寮擁有捷運橘線以及工業區大量就業機會，持續吸引鳳山外溢買盤湧入，而林園則受惠於南台灣半導體S廊帶產業發展，還有未來捷運小港林園線、國道7號等重大建設，低房價優勢使其成為理想購屋地點。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，雖然以均價統計來看，雙北主要行政區早已突破千萬元，但事實上，一些小坪數個案在台北市第一環仍能以千萬元內的價格入手。

舉例來說，新北房價最高貴的板橋區有「樂富家」、「J12 」，或是近年新案市場頗夯的三重區則有「宏燁文旅」、「敦美集」、「集緻美」等等。不過，曾敬德提醒：「新北第一環總價千萬元內的預售案，坪數規劃小，大多是套房格局，比較建議單身自用，而若坪數規劃在15坪以內，可能還會遇到貸款困難的問題。」

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