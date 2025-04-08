家長突收幼兒園歇業公告　實登證建商4.3億吃下

▲台中市東區的「甲子園幼兒園」突發公告給家長，當時地方就盛傳幼兒園土地已被建商拿下。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2024年4月份，台中市東區的「甲子園幼兒園」突發公告給家長，表示將於7月31日歇業，當時地方就盛傳幼兒園土地已被建商買下，但事隔近一年，花落誰家終於揭曉！實價登錄顯示，甲子園幼兒園所在的東區長福路243號，2024年9月19日交易，地上物屋齡22年、面積311.52坪，而整筆土地為400.81坪，交易金額約為總價4.3億元。

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台中市東區的「甲子園幼兒園」突發公告給家長，當時地方就盛傳幼兒園土地已被久未推案的大安建設拿下，而大安建設為人熟知的代表作，是位於南區的「大安國王大樓」樓高151.2米，共地上42層，地下4層，以及對面的「大安國際大樓」，俗稱台中雙子星大樓，也曾霸榜10年台中最高樓。





▲大安建設為人熟知的代表作，是位於南區的「台中雙子星大樓。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產資深經理沈政興表示：「該土地鄰近舊城區的大車站計劃，離74號快速道路也不遠，條件相當不錯，且過去周邊住宅用地單價來到7字頭，此次破百萬元因爲該地木為相對高容積的商業用地。」

事實上，東區光去年上半年，就有3家建商接連在僅1公里長的東英路上購地，總價逼近10億元。近幾年較為大筆的購地案，則有如坤悅開發出手整併原「江屋日本料理東區店」，以總金額約9.08億元買下，換算每坪單價高達110萬元。

▼ 台中東區近期交易表。

開發商 位置 (約略) 土地面積 (坪) 價格 (億元 NTD) 每坪價格 (萬元 NTD) 用途/專案類型 大安建設 長福路，鄰近樂成公園 400.81 4.3 約 107 住宅 坤悅開發 四維路與樂業路口 約 849.72 9.08 約 107 住宅/商業 坤悅開發 東光路與四維路口 約 849.72 5.2 約 61 住宅/商業 安理建設 復興路 約 636 5.63 約 88 住宅

而坤悅開發後續也再砸5.2億元買進東光路、十甲路上的「十甲旺市場」部分土地，共計約849.72坪，每坪土地單價落在62.2萬元。

豪宅建商聯聚旗下子品牌安理建設，也在2024年買下東區復興路台泥台中營業所土地及建物，土地面積約636坪，交易總金額為5.63億元，換算單坪價格超過88萬元，顯見東區土地炙手可熱之程度。

▲久未推案的大安建設，因二代接班，有意重回老本行，此次先購入東區土地，業界認為，頗有「試水溫」意味。（圖／記者陳筱惠攝）

過往，大安建設以打造南區地標商辦宅聞名，但十多年來都未再推案，公司轉往其他產業發展，最具知名的要屬拿下梨山賓館OT案，在旅館業經營得有聲有色，據悉，久未推案的大安建設，因二代接班，有意重回老本行，此次先購入東區土地，業界認為，頗有「試水溫」意味。

對於購入東區土地，大安建設表示，當時看上旁邊有廣達2.9公頃的樂成公園，加上東區區公所、活動中心等，整體環境氛圍舒適，因此決定購地，因土地剛取得不久，產品細節仍在規劃中，應會是推出住家產品，但仍未有確切的推案時程。

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