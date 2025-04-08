▲ 富宇「八年彈性付款」助攻！北屯10期房市飆升，建設利多推升增值潛力。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

台中北屯區近年來憑藉千億級公共建設的挹注，迅速成為台中市最具潛力的房市熱區。從醫療、交通到商業建設的全面發展，讓北台中成為矚目的焦點。其中，10期重劃區以其黃金地段、完善機能與親民價格，吸引購屋族與投資者目光，財經專家認為未來增值潛力不容小覷。

▲▼ 台中北屯區憑藉千億級建設崛起，其中157億元的市醫BOT案將帶動房市發展，讓10期重劃區成為購屋熱點。 。（圖／記者鄭遠龍攝）

北屯區因多項重大公共建設逐步落地，人口已突破30萬人，成為台中市人口最多的行政區，同時多年蟬聯全台淨遷入人口最多的紀錄。財經專家田大全表示：「北屯區擁有多項重大建設，包括投資157億元的市醫BOT案、即將開幕的漢神洲際百貨，以及造價近百億元的台中巨蛋等，這些建設將帶動區域人流與經濟效益，進一步推升房市需求。」

▲▼ 北屯區人口突破30萬人，穩居台中最大行政區，憑藉即將開幕漢神洲際百貨、台中巨蛋等重大建設，帶動人流與經濟效益。（上圖／記者鄭遠龍攝 下圖/ETtoday資料庫）





此外，雙鐵優勢（台鐵太原站、捷運松竹站）與六大核心商圈（東山、軍功、樹孝、崇德、機捷好市多、一中中友商圈）的環繞，使北屯10期成為自住與投資的熱門選擇。田大全進一步指出：「北屯10期重劃區因地處黃金樞紐，加上醫療、教育與交通資源豐富，被視為『黑馬補漲』的房市潛力股。」其中，市醫BOT案作為全台首座市立BOT經營醫療園區，不僅將吸引大量高端專業人員，也將帶動周邊房市需求。即將開幕的漢神洲際百貨與未來的大型國際場館台中巨蛋，更是對房價形成強大的助推力。

▲▼ 田大全表示，北屯10期重劃區憑藉黃金樞紐地段及醫療、教育、雙軌＋74快速道路的交通優勢，被視為「黑馬補漲」的房市潛力股。（圖／記者鄭遠龍攝）

北屯10期除了擁有強大的建設紅利外，其交通與生活機能也相當完善。「富宇原上琚」專案經理王盟元表示：「10期重劃區不僅鄰近太原車站與74快速道路，還擁有完整的教育資源，包括 2 所國小、東山高中、葳格高中及中臺科技大學等學校，加上周邊成熟的商圈環境，使該區域成為家庭購屋族的理想選擇。」

「富宇原上琚」承襲富宇建設7期豪宅DNA，以24層獨棟規劃打造精品住宅，主打2-3房產品，全面鎖定自住客、首購族與首換族群。現場專案經理強調：「我們推出『八年彈性付款』優惠方案，針對首購族或置產者提供貸差30%的優惠分三年支付，讓購屋族能更靈活運用資金。」此外，建案基地正對面即重劃規劃中的單元13，經理指出：「單元13重劃區尚未推出，因此富宇原上琚作為該路段目前唯一的新建案，未來將成為價格基準點。」

▲▼ 「富宇原上琚」承襲7期豪宅DNA，採24層獨棟規劃，擁完整學區，鎖定自住與首購族，並推「八年彈性付款」優惠。（圖／記者鄭遠龍攝）

建案位於40米寬的太原路上，距離太原車站僅3分鐘車程，並緊鄰74快速道路，是該路段唯一的新案。規劃超過750坪基地面積，不僅提供高品質建材，更以細膩施工滿足市場需求。

「競速時代，時間就是金錢」交通便捷是絕佳地段的代名詞。隨著北屯區重大建設陸續到位，14期房價已挑戰8字頭、機捷特區衝上6字頭，但10期重劃區價格仍相對親民。現場專案經理表示：「10期重劃區未來補漲空間十足，是自住與投資不可錯過的絕佳選擇。」

▲「富宇原上琚」鄰近單元13重劃區，具價格指標性，且10期重劃區房價仍親民，未來補漲潛力十足，是自住與投資的絕佳選擇。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲「富宇原上琚」專案經理王盟元。（圖／記者鄭遠龍攝）

在交通便利、生活機能完善及重大建設加持下，北屯10期已躍升為台中房市潛力股。「富宇原上琚」以其黃金地段和優惠政策，更是購屋族心目中的理想之選。