嘴裡說不要身體很老實　建商又愛又怕都更案量衝千億

▲▼都更大案、最美接待中心。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃靖惠／綜合報導

大台北再掀都更熱潮，最新市調指出，至今年5月止，不含危老改建，都更案量已達592億元，平均每月118億元案量，預估全年將破千億，下半年將聚焦於「台北5最都更案」。《住展》雜誌企研室經理何世昌認為，今年都更推量持續放大，不僅如此，危老推案也正在萌芽，雖然老屋整合過程費時，但龐大商機仍舊誘人，「業者雖然嘴巴上喊難整合，但恐怕狠不下心放棄這塊大餅！」

根據《住展》雜誌統計，大台北都更案截至今年5月底止，不含危老改建、推案量已達592億元，換言之，平均每個月釋出118億新案量，預估今年全年案量將突破千億元，其中北市都更案更是遍地開花，除了士林、內湖沒有都更案出現，其餘行政區都有都更案釋出。

北市今年下半年推出的都更案包括義區「昇陽信義」、萬華區「東騰元町」、大安區「正義大樓都更案」與「BR4」、內湖區「富享家」、北投區「昭揚天際」等，預估若如期開賣，全年案量突破1291億元、刷新連3年新記錄。

何世昌表示，大台北都更在業者長年整合經營下，再加上中央與地方政策全力支援、都更案量火力全開，因此不僅案量可觀，且建案也大有來頭、各具特色，讓今年的房市更有看頭，值得一看。

住展雜誌也羅列出北市5最都更案，包括「整合最久的都更案」、「最美的接待中心」、「最稀有的供給」、「最熱銷」、「都更最大咖建商」。

「整合最久的都更案」：

「永春都更案」從開始整合到今年推案，前後花了19年時間，是目前成功推案的都更案中，整合時間最久的案子。何世昌表示，但下半年將被「正義大樓都更案」改寫，因未來將公開「正義大樓都更案」整合時間逾20年；另信義區「昇陽信義」更為驚人，該案為「基隆路整宅都更案B基地」，從1993年、黃大洲市長任內就已推動，耗時近30年。

「最美的接待中心」

「達永秋鄉」接待中心位於捷運六張犁站附近都更案，與青鳥獨立書店合作，打造180天快閃書店，堪稱今年最美、最不像接待中心的接待中心。

「最稀有的供給」

何世昌表示，北市知名的豪宅路段之一仁愛路，歷年新案供給稀少，尤其正仁愛路上更是罕見，今年開賣的「璞園至仁愛」，是正仁愛路二段近10年來唯一新建案。

「最熱銷」

今年公開最熱銷的都更案目前是北投「華固翡儷」；該案總銷金額60億元，3月底公開以來，大賣近50億元，銷售約8成。



「都更最大咖建商」

昇陽建設今年推出都更案數量最多，堪稱建商最大咖，包括板橋「昇陽文薈」、永和「昇陽國詠」，接下來還有信義區的「昇陽信義」3件都更案傲視群雄。

何世昌認為，今年都更推案熱潮似乎仍處在高山之巔，案量持續放大。除了都更，眼下危老推案也正在萌芽，老屋重建商機愈加火爆。雖然老屋整合過程費時，但龐大的商機仍舊誘人，業者雖然嘴巴上喊難整合，但恐怕狠不下心放棄這塊大餅！