建商直言房市與輝煌時代脫鉤　民眾從實登最低價開始殺

▲達麗居山第一期熱銷。（圖／業者提供）

記者詹宜軒／台北報導

「客戶沒有來、就沒有機會，整體成交量已經跟輝煌時代脫鉤。」達麗建設董事長謝志長，今針對房市，提出個人看法，他認為：「由於實價登錄，很多民眾上門會參考最低房價、甚至是打9折來議價，跟開發商期待價格，還有落差。」謝志長直指，「不是賣不掉，而是時間的拉鋸太長。」一語道出房市盤整期，開發商欲將本求利的無奈。

達麗建設今舉辦股東會，該公司去年營收14.58億元，較前年衰退逾4成；EPS（每股純益）0.2元，也較前年的5.17元落後許多。對此，謝志長解釋：「原定去年下半年可以完工入帳的高雄橋頭『全民萬歲』案，因為氣候因素、導致工程延宕，所以遞延入帳。」反觀今年Q1，達麗即受惠於「全民萬歲」交屋，創造近35億元營收，使Q1的EPS上衝至2.3元。

▲達麗建設董事長謝志長。（圖／記者詹宜軒攝）

對於今年達麗的獲利表現，謝志長深具信心：「光是全民案，就有近50億元銷售額，可望認列，另外，若成屋銷售順利，預估可去化量體約有10億元。」整體來看，達麗今年營收可望創下歷年新高。

就新推案部分，謝志長說，今年預計在北中南同步推案，包括高雄市三民、楠梓2案，共計案量40億元；台中市銷售中的「達麗大道」、「達麗居山」2案，合計案量65億元；及新北市三重區「達麗大景匯」，預計Q3推案，總銷30億元。總計推案量135億元，創下歷年新高。

另外，關於達麗在美國西雅圖的布局，謝志長表示，原有兩商場，已在去年處分掉其一，另外一間商場，希望可以在今年順利處分，「住宅案『KODA』，目前銷售率約有7成，預定2021年完工入帳；另外，在有『小矽谷』之稱、近AMAZON企業總部旁，也有商辦規劃，未來預計採出租方式，穩定貢獻公司收益。」

至於房市概況，謝志長坦言，「客戶沒有來、就沒有機會，整體成交量已經跟輝煌時代脫鉤。」他也透露：「由於實價登錄，很多民眾上門會參考最低房價、甚至是打9折來議價，跟開發商期待價格，還有落差。」以銷售中的「達麗101」為例，開發商與民眾期待價格，總是有5%的落差，但謝志長認為：「產品的地段、規劃俱佳，實在不想讓利出售。因此我們採惜售方式進行。」謝志長直指，「不是賣不掉，而是時間的拉鋸太長。」一語道出房市盤整期，開發商欲將本求利的無奈。