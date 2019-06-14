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50年營建老品牌看房市　指今年2大戰事掀危機

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▲▼國建董事長張清櫆主持股東會。（圖／記者詹宜軒攝）

▲國建董事長張清櫆主持股東會。（圖／記者詹宜軒攝）

記者詹宜軒／台北報導

2018年營收創下歷年次高紀錄，國泰建設（以下簡稱國建），今日舉辦股東會，大方發出現金股利2.1元。著眼於市場交易逐步回溫，國建今年預計在全台北中南三地大舉推案，總計共有7案將登場、總推案量達190億元，創下歷史新高。

國建2018年營收142.95億元，較2017年成長約17%；EPS（每股純益）3.11元，也較2017年的1.25元成長。而該公司股東會通過發放現金股利2.1元，創下歷史新高紀錄。

董事長張清櫆會後針對房市現況表示，今年最大的變數在於2大「戰事」，一是中美貿易戰、二是總統選戰，「景氣雖然趨緩，但台灣仍處於低利環境，而去年九合一大選，也嗅出當局、參選人積極拚經濟的氛圍，相信對於整體房市的影響，不會那麼劇烈。」

張清櫆認為，悲觀的風向已逐漸飄散，整體市場已顯得健康，「最差的狀況已經過去，近2年交易量陸續回溫。」也因此，國建今年在北、中、南三地持續推案，上半年包括台北市北投區「國泰華威」，新北市江翠北側重劃區「國泰田」、新店央北「國泰豐和」、土城區「國泰上城」，台南市「文府硯」等5個預售案，及高雄市「國泰聚」先建後售案。而下半年則預計有台中市南興一路預售案，總計案量達190億元，創推案新高紀錄。

此外，國建除住宅案外，也預計朝綜合開發商發展，轉投資方面，健康管理及旅館事業，均已穩健經營，接下來重點是擴大服務量能，以壯大事業版圖。

關鍵字：國泰國建股利推案股東會營收

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