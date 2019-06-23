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全球最貴商辦出爐！香港中環每坪近3萬居冠　九龍每坪1萬9列第3

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▲▼香港中環商業區。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港中環商業區。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

除了薪資以外，對於企業來說辦公室租金也是必須考量的成本之一。根據最新調查報告指出，2019年第一季全球主要城市的辦公室租金相較於前一年增長了3.6%，亞太地區的增長率幾乎翻倍，達到3.3%。最貴的城市則為香港中環，換算後每坪辦公室租金高達2萬9000元，其次則為倫敦西區（West End），每坪約2萬元。

美國不動產商世邦魏理仕（CBRE Group Inc.）最新的《全球頂級辦公室租賃成本》顯示，截至3月31日2019年第1季的全球辦公室租用成本增長了3.6%，幾乎所有區域的成本都有上漲，美洲地區達3.7%，歐洲、中東與非洲地區漲幅為3.5%，亞太區增長率則幾乎翻倍達3.3%。

從個別城市來看，香港中環與倫敦西區，分別以每平方米322美元（約台幣2萬9000元/坪）與每平方米222美元（約台幣2萬9000元/坪）再次位居前2名。其次為香港九龍每平方米208美元（約台幣1萬9224元/坪）、紐約曼哈頓（Manhattan）每平方米196美元（約台幣1萬8115元/坪）與北京金融街每平方米187美元（約台幣1萬7283元/坪）。

世邦魏理仕美洲區域主管茱莉亞（Julie）表示，儘管部分地區經濟成長放緩，貿易戰也尚未落幕，但企業傾向透過高質量的辦公環境來吸引人才，「事實上，主要商業城市的供給有限，不論是位置、交通、基礎建設，甚至是良好的交流空間，都讓大企業對這些地段趨之若鶩，尤其在金融、科技業最為明顯。」

關鍵字：商辦香港中環九龍房產

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