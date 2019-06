全球最貴商辦出爐！香港中環每坪近3萬居冠　九龍每坪1萬9列第3

▲香港中環商業區。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

除了薪資以外,對於企業來說辦公室租金也是必須考量的成本之一。根據最新調查報告指出,2019年第一季全球主要城市的辦公室租金相較於前一年增長了3.6%,亞太地區的增長率幾乎翻倍,達到3.3%。最貴的城市則為香港中環,換算後每坪辦公室租金高達2萬9000元,其次則為倫敦西區(West End),每坪約2萬元。

美國不動產商世邦魏理仕(CBRE Group Inc.)最新的《全球頂級辦公室租賃成本》顯示,截至3月31日2019年第1季的全球辦公室租用成本增長了3.6%,幾乎所有區域的成本都有上漲,美洲地區達3.7%,歐洲、中東與非洲地區漲幅為3.5%,亞太區增長率則幾乎翻倍達3.3%。

從個別城市來看,香港中環與倫敦西區,分別以每平方米322美元(約台幣2萬9000元/坪)與每平方米222美元(約台幣2萬9000元/坪)再次位居前2名。其次為香港九龍每平方米208美元(約台幣1萬9224元/坪)、紐約曼哈頓(Manhattan)每平方米196美元(約台幣1萬8115元/坪)與北京金融街每平方米187美元(約台幣1萬7283元/坪)。

世邦魏理仕美洲區域主管茱莉亞(Julie)表示,儘管部分地區經濟成長放緩,貿易戰也尚未落幕,但企業傾向透過高質量的辦公環境來吸引人才,「事實上,主要商業城市的供給有限,不論是位置、交通、基礎建設,甚至是良好的交流空間,都讓大企業對這些地段趨之若鶩,尤其在金融、科技業最為明顯。」

Each global region saw steeper gains in prime office occupancy costs this year. Find out what's driving the global momentum in CBRE's new report: https://t.co/fHU2I9HP8o pic.twitter.com/dOPSIw1LHe