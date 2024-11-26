12強賽結印哥是房仲超業！　自曝：日本人求用正常姿勢看球

記者張雅雲／高雄報導

中華隊在世界棒球12強決賽擊敗日本隊，奪下世界冠軍舉國歡騰，在轉播畫面中，有位坐在本壘板後方的男子，每當輪到中華隊打擊時，只見他不斷比出結印手勢，巧合的是，連奪下金牌的再見雙殺，當時他正比出接殺手印，玄學到連本人都嚇到。

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▲中華隊在世界棒球12強決賽擊敗日本隊，在轉播畫面中，有位坐在本壘板後方的男子，不斷比出結印手勢。（圖／翻攝自Facebook／Jimmy Hung ）

這位熱血球迷洪君明，本職是中信房屋南門加盟店專案經理，他笑說，本屆日本賽程從11月21日至11月24日，出發前2天才與朋友緊急決定趕到東京巨蛋，現場看4強超級循環賽及冠軍決賽，親身支持中華隊，不過當時台灣飛日本機票已經很貴，還是決定熱血衝一波，2人出發前就先在台灣加價買好機票、門票。

▲洪君明到日本巨蛋現場看4強超級循環賽及冠軍決賽，親身支持中華隊。（圖／翻攝自Facebook／Jimmy Hung ）

到了日本巨蛋，他坦言，就想要坐到本壘板後方的轉播位，可以舉台灣國旗、毛巾，讓轉播時可以讓世界看到台灣，其實該區是視線不良區，位置不能指定，還被滿場日本人完全包圍，想坐到那個本壘板後方，是每一場都與日本人交換位置得來。

最後由朋友負責舉「Team Taiwan」毛巾，他自己則視每場比賽狀況結印變換手勢，搶眼舉止連同場觀戰的日本人都傻眼。洪君明透露，他出發前在網路找到「中職阿北結印教學」網路圖，圖上畫出17種棒球戰術結印手勢，這張圖淺顯易懂幫助很大，觀戰前還在日本飯店特地練習一番。

他一開始都是舉國旗，後來是在攸關中華隊晉級決賽的美國對委內瑞拉12強賽複賽中，一邊結印一邊心想，希望美國快速封印下來，沒想到美國就贏了，覺得手印十分有用，在中日決賽中，再度啟用。

▲他坐到本壘板後方的轉播位，可以舉毛巾加油，中華職棒會長蔡其昌（左）特地贈送「Team Taiwan」毛巾。（圖／翻攝自Facebook／Jimmy Hung ）

洪君明表示，一開始決賽戰況膠著，持續0比0，他比出全壘打手印，沒想到林家正轟出全壘打！中華隊率先破蛋得分1分領先日本，讓他之後緊張到持續比出全壘打手印都不敢放下，接著陳傑憲接連開轟，附近的日本觀眾，竟然還特地去問他：「可不可以用正常的姿勢看球，不要一直做法」。

而奪下金牌的再見雙殺，當時他正結出接殺手印，朋友則是在旁邊喊出雙殺，玄學到連本人都嚇到，中華隊拿下冠軍瞬間全台歡呼，連他在本壘板後方的玄學力量都意外成為焦點。

洪君明的本職是房仲，被問到會把玄學力量運用在本業嗎？他直呼，手印是棒球專用，主要是靠吸引力法則，從網路上發現有人在本壘板後方幫中華隊結印後，就靠全台球迷把這股必勝的信念傳出去，最後全宇宙都來幫忙，「我的專業是不動產買賣，還是要靠基本功。」

洪君明是連續多年蟬聯業績千萬經紀人，曾奪下去年度台北市業績第四名、前年則是冠軍，對今年房市，他認為因為金龍風暴下，成交量一定會縮，不過屋主價格沒有出現鬆動，大多選擇把戰線延長先出租，這波打炒房已淘汰一波投機客，對房仲而言，若是只能靠景氣吃飯，房仲界也會汰弱留強。

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