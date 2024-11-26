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台南中菜老店開價1.98億賣　在地傳：是否繼續營業要看新買家

▲▼台南,東區,老婆的菜,烤方,住商, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台南名店「老婆的菜中式餐館」位於台南東區，主打各式中菜料理，在地經營近30年。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南名店「老婆的菜中式餐館」位於台南東區，主打各式中菜料理，在地經營近30年，是不少台南人從小吃到大的知名老店，目前整棟透天店面開出1.98億元求售，不少民眾相當錯愕，據了解，該店售出後，就看新買家是否想留下員工。

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該店位於東區崇明路，是台南老字號餐廳，開店近30年，全盛時期台南、高雄都有分店，近年僅剩崇明店繼續經營，招牌菜包括冰糖烤方、蒼蠅頭、五更腸旺等，是不少民眾用餐必點，還有台南人自曝從小吃到大。

▲▼台南,東區,老婆的菜,烤方,住商, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「老婆的菜」是台南老字號餐廳，開店近30年，整棟開價1.98億元出售。（圖／記者張雅雲攝）

目前「老婆的菜」整棟透天，已刊登在《591房屋交易網》求售，根據銷售資料顯示，該物件地坪103坪、建坪346.8坪，為地上6樓，屋齡30年，附電梯，開價1.98億元，換算地價單坪約192萬元，租賃及買賣實登均無紀錄。

據了解，該店2003年在法拍三拍時，由自然人以3501.2萬元入手，換算持有21年，加價1億6398萬元出售。

▲▼台南,東區,老婆的菜,烤方,住商, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲招牌菜包括冰糖烤方、蒼蠅頭、五更腸旺等，是不少民眾用餐必點。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介透露，「老婆的菜」為店家自有店面，「聽說店面若售出，會由新買家決定是否留下員工繼續營業。」而記者詢問該店後續規劃，該店員工表示：「不清楚老闆計畫。」不少吃過的老顧客覺得感傷，甚至有民眾說：「賣掉後就少了個全家聚餐的好地方。」
 

  老婆的菜小檔案
位置 台南東區崇明路
坪數 地坪103坪、建坪346.8坪
屋齡 30年
開價 1.98 億
歷史成交紀錄 2003 年法拍三拍時，自然人以 3501.2 萬元入手

▲老婆的菜小檔案。（ETtoday製表）

住商機構加盟事業處嘉南區協理陳佩吟表示，該店位於台南市中心，崇明路沿線商家林立，各項生活機能兼具，地段相當精華，且文教氣息濃，大地坪店面在該區也少有釋出，區域內最大特色就是消費族群非常穩定，多以在地自住客為主，消費力發達。

▲▼台南,東區,老婆的菜,烤方,住商, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲崇明路沿線商家林立，各項生活機能兼具，地段相當精華。（圖／記者張雅雲攝）

目前全棟除了「老婆的菜」，1樓邊間出租章成麥芽餅崇明門市，5樓出租Dr.Balance時尚健身房，陳佩吟指出，該區為早期發展生活圈，區域以透天產品為主，以地價換算，單坪在120萬元上下，以租金來看，整棟租金約30萬元，年收360萬元，投報率約1.8%。

陳佩吟分析，台南是美食之都，小吃、餐廳競爭激烈，餐飲業愈來愈不好經營，加上總價相對較高，央行祭出第7波信用管制後，台南豪宅最高貸款成數僅剩3城，也是潛在買家考慮的重點。

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關鍵字：台南東區老婆的菜冰糖烤方住商崇明路

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