海線第一名！沙鹿人口破10萬　群聚建商推案造鎮

▲沙鹿區總人口數已於11月13日正式突破10萬大關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

有台中「海線四小龍」領頭羊之稱的沙鹿區，總人口數在11月正式突破10萬大關。民政局長吳世瑋表示，在交通、建設與產業發展三大利多加持下，吸引建商推案造鎮，帶動海線地區人口持續成長，發展性持續看好。

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吳世瑋說，沙鹿區鄰近中部科技園區、精密科學園區，加上鄰近國道3號、西濱快速道路，還有台中港、台中國際機場、台鐵沙鹿站等陸、海、空交通工具，以及正式通車的中科園區西南向聯外道路（特五號），並在中科擴廠效應帶動下，為沙鹿帶來大量人口紅利。

此外，台中捷運藍線將在明年動工，未來連接台中港與台中火車站，貫穿海線到市區，吳世瑋說：「沙鹿區在捷運藍線上又有6個站體匯聚，將帶動當地生活機能更加完善。」

▲目前沙鹿區也成為房市戰場，主要的交通基礎建設集中，尤其是疫情過後，新推案形態大舉改變，從透天改為華廈大樓案居多。（圖／記者陳筱惠攝）



另外，其他重要建設包括沙田停車場啟用、南山截水溝計畫、沙鹿區南斗路、北勢東路雨水下水道工程、沙鹿兒運暨體適能中心啟用、啟動沙鹿休閒景觀步道延伸改善工程等，更因人口紅利不斷，也新設沙鹿區鹿陽國小。

對此，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜表示：「沙鹿區因區段位置最接近屯區，還有因清泉岡機場的航空相關產業，與增設多條國際線，為別區少有的優勢。」

▲沙鹿區因區段位置最接近屯區，加上還有因清泉岡機場的航空相關產業助攻。（圖／記者陳筱惠攝）



目前沙鹿區也成為房市戰場，尤其是疫情過後，新推案形態大舉改變，從透天改為華廈大樓案居多，目前市場以2~3房為主流，光是富宇建設的線上個案就達6案。國雄建設也啟動造鎮案「國雄北歐莊園」，共計萬坪的基地將分成7期開發。上櫃建商坤悅開發新案，也蓄勢待發。

近期區域還有透天別墅案「大樁十六韻Ⅱ」打出1888萬元起的廣告優惠，規劃地坪20~26.75坪、建坪41.18~51.96坪產品，全案停車位都預留電動車充電管路。大樁建設副總葉建君表示：「受到市區高房價、央行信用管制的原因，別墅、透天型產品因獲利不像大樓高，幾乎要在市區絕跡，但因目前沙鹿區還在房價凹陷區，以相同總價來說，透天產品更具備保值性。」

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