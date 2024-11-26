ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

海線第一名！沙鹿人口破10萬　群聚建商推案造鎮

▲▼ 台灣大道,西屯,沙鹿,捷運藍線 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲沙鹿區總人口數已於11月13日正式突破10萬大關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

有台中「海線四小龍」領頭羊之稱的沙鹿區，總人口數在11月正式突破10萬大關。民政局長吳世瑋表示，在交通、建設與產業發展三大利多加持下，吸引建商推案造鎮，帶動海線地區人口持續成長，發展性持續看好。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

吳世瑋說，沙鹿區鄰近中部科技園區、精密科學園區，加上鄰近國道3號、西濱快速道路，還有台中港、台中國際機場、台鐵沙鹿站等陸、海、空交通工具，以及正式通車的中科園區西南向聯外道路（特五號），並在中科擴廠效應帶動下，為沙鹿帶來大量人口紅利。

此外，台中捷運藍線將在明年動工，未來連接台中港與台中火車站，貫穿海線到市區，吳世瑋說：「沙鹿區在捷運藍線上又有6個站體匯聚，將帶動當地生活機能更加完善。」

▲▼沙鹿,新案重劃區,火車站 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前沙鹿區也成為房市戰場，主要的交通基礎建設集中，尤其是疫情過後，新推案形態大舉改變，從透天改為華廈大樓案居多。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，其他重要建設包括沙田停車場啟用、南山截水溝計畫、沙鹿區南斗路、北勢東路雨水下水道工程、沙鹿兒運暨體適能中心啟用、啟動沙鹿休閒景觀步道延伸改善工程等，更因人口紅利不斷，也新設沙鹿區鹿陽國小。

對此，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜表示：「沙鹿區因區段位置最接近屯區，還有因清泉岡機場的航空相關產業，與增設多條國際線，為別區少有的優勢。」

▲▼ 清泉岡 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲沙鹿區因區段位置最接近屯區，加上還有因清泉岡機場的航空相關產業助攻。（圖／記者陳筱惠攝）

目前沙鹿區也成為房市戰場，尤其是疫情過後，新推案形態大舉改變，從透天改為華廈大樓案居多，目前市場以2~3房為主流，光是富宇建設的線上個案就達6案。國雄建設也啟動造鎮案「國雄北歐莊園」，共計萬坪的基地將分成7期開發。上櫃建商坤悅開發新案，也蓄勢待發。

近期區域還有透天別墅案「大樁十六韻Ⅱ」打出1888萬元起的廣告優惠，規劃地坪20~26.75坪、建坪41.18~51.96坪產品，全案停車位都預留電動車充電管路。大樁建設副總葉建君表示：「受到市區高房價、央行信用管制的原因，別墅、透天型產品因獲利不像大樓高，幾乎要在市區絕跡，但因目前沙鹿區還在房價凹陷區，以相同總價來說，透天產品更具備保值性。」

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

關鍵字：沙鹿區台中市人口10萬交通建設房市戰場

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

東森房屋店東長研習營AI科技助力　激勵正向迎接2025房市新挑戰

2024年房市管制政策及市場景氣影響，東森房屋於11/25至11/26舉辦一場為期兩天一夜的「店東長研習營」，現場的店東們熱情參與反響熱烈。東森房屋營運長胡淑惠表示：在此次研習營中，東森房屋特別邀請激勵領域專家，活動主題聚焦於提高跨店合作共識、凝聚向心力，形成有效良好溝通領導關係。

8分鐘前

台南中菜老店開價1.98億賣　在地傳：是否繼續營業要看新買家

台南名店「老婆的菜中式餐館」位於台南東區，主打各式中菜料理，在地經營近30年，是不少台南人從小吃到大的知名老店，目前整棟透天店面開出1.98億元求售，不少民眾相當錯愕，據了解，該店售出後，就看新買家是否想留下員工。

43分鐘前

海線第一名！沙鹿人口破10萬　群聚建商推案造鎮

有台中「海線四小龍」領頭羊之稱的沙鹿區，總人口數在11月正式突破10萬大關。民政局長吳世瑋表示，在交通、建設與產業發展三大利多加持下，吸引建商推案造鎮，帶動海線地區人口持續成長，發展性持續看好。

2小時前

12強賽結印哥是房仲超業！　自曝：日本人求用正常姿勢看球

中華隊在世界棒球12強決賽擊敗日本隊，奪下世界冠軍舉國歡騰，在轉播畫面中，有位坐在本壘板後方的男子，每當輪到中華隊打擊時，只見他不斷比出結印手勢，巧合的是，連奪下金牌的再見雙殺，當時他正比出接殺手印，玄學到連本人都嚇到。

3小時前

預售賠價實例3天成交！　房仲現身：買方撿到七期5字頭物件

才剛在PTT上被網友以「台中七期有2年前買的預售賠售了！」為題的賠售物件，發酵3日後，昨晚（25日）驚傳成交，而最終賣方賠售80萬元，買方則撿到七期5字頭的物件，專家認為，目前市場沒有賠售風潮，此案例應為特殊零星個案。

4小時前

央行重拳打炒房！　1區淪投資客解約重災區3個月91件

2024上半年房市受到新青安激勵，全台買氣一片大好，9月央行祭出第7波信用管制，瞬間降到冰點，預售屋浮現解約潮。根據房仲網站統計，七都預售屋自今年8月起迄今，短短3個月內已解約349件，相當於每月超過百件預售屋解約，又以高雄占91件居冠。

6小時前

擺脫高房價！丹麥男花40萬自建超美小窩　發展出全職事業

現年36歲的博伊森（Anders Boisen）長年在丹麥第二大城市奧胡斯（Aarhus）生活，換過多個住處，但就像許多生活在城市裡的人一樣，這樣的生活方式讓他感到壓抑，因此決定辭職並在林裡為自己建造了一座小屋，花費不過1.3萬美元（約新台幣42萬元）。

18小時前

釋放需求　中國一線城市取消普通與非普通住房標準

中國一線城市北上廣深取消普通住房與非普通住房標準。中國專家指出，這次政策調整將促進剛性和改善性住房需求的釋放。

20小時前

網購平台賣房「先買後付款」　馬國網友一看大驚：我落伍了？

馬來西亞一名網購平台用戶出售房子，準備以25萬令吉（約新台幣197萬元）的價格出售，公開建築物外觀、屋內圖片，並提供「先買後付」服務，引發網友討論。

21小時前

12強奪冠見「慶祝行情」　左營透天直降400萬、預售案發雞排

2024年世界棒球12強賽冠軍戰，中華隊以4：0擊敗日本，奪冠成功舉國歡騰，不只商家慶祝，連房價也開出「狂賀價」，南部有建案在接待中心送雞排、房仲送「我愛台灣」雞蛋糕，甚至有屋主因4：0房價直降400萬元，慶祝中華拿到世界冠軍。

21小時前

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「2年前買的預售屋也賠售」　七..

央行重拳打炒房！　1區淪投資客..

12強賽結印哥是房仲超業！　自..

社子島被「1禁令」封印　專家憂..

房市餅變小了！他點名「1類房仲..

預售賠價實例3天成交！　房仲現..

吳宗憲救下「老唐牛肉麵」設點台..

知名健康傳銷業者欠款付不出　商..

北市大安區「老宿舍重建」！　規..

12強奪冠見「慶祝行情」　左營..

ETtoday房產雲

最新新聞more

東森房屋店東長研習營AI科技助..

台南中菜老店開價1.98億賣　..

海線第一名！沙鹿人口破10萬　..

12強賽結印哥是房仲超業！　自..

預售賠價實例3天成交！　房仲現..

央行重拳打炒房！　1區淪投資客..

擺脫高房價！丹麥男花40萬自建..

陸一線城市取消普通、非普通住房..

網購賣房先買後付　網友大驚：我..

12強奪冠見「慶祝行情」　左營..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366