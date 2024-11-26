預售賠價實例3天成交！　房仲現身：買方撿到七期5字頭物件

▲才剛在PTT上被網友以「台中七期有2年前買的預售賠售了！」引起討論物件，驚傳賠售80萬元成交。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

才剛在PTT上被網友以「台中七期有2年前買的預售賠售了！」為題的物件，發酵3日後，昨晚（25日）驚傳成交，而最終賣方賠售80萬元，買方則撿到七期5字頭的物件，專家認為，目前市場沒有賠售風潮，此案例應為特殊零星個案。

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經查，該戶為2年前入手總坪數30.58坪的2房物件，位於七期重劃區，總戶數超過300戶，屬於稀有中小坪數產品，當初屋主以總價1850萬元，搭配機械車位，拆算單價60.98萬元取得，與該社區成交平均64萬元每坪已便宜不少。

▲▼七期預售屋最初該戶開價1800萬元求售，光是帳面先賠50萬元，最終昨晚物件再賠30萬元，以總價1770萬元成交 。（圖／記者陳筱惠翻攝）

昨日該戶開價1800萬元求售，光是帳面先賠50萬元，不過驚奇的是，最終昨晚物件再賠30萬元，以總價1770萬元成交，前一手屋主讓利80萬元，也讓單價自60.98萬元，跌破6字頭。

實際循線找到該戶承辦房仲，對方表示：「該物件從上架到出售約3日，也是因屋主確實要賠售，也相當給力，就當作投資股票一樣，認賠出脫，才快速促成交易。」

對此，遠見房屋逢甲福星店謝濱展也相當驚訝並分析：「該物件在七期重劃區開出僅6字頭價格，相較如今已達7~8字頭來說，確實會吸引買方出手，但這案在市場上確實是相對零星個案，推測屋主是現金資產考量才會賠售。」

▲專家認為房市不悲觀卻也不能過度樂觀，也得避免大型社區、戶數多的社區出現「多殺多」的情況。（圖／記者陳筱惠攝）

謝濱展說：「其實以價格來說，該物件相當有競爭力，代表市場上仍是有強勁買盤在，也算是相當特殊案例。」他也笑說依市場狀況來看：「勿恐慌！」

不過，正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔認為：「目前適逢房地合一稅2.0改制後首波5年解禁潮，加上未來交屋的大軍在側，房市不悲觀卻也不能過度樂觀，也得避免大型社區、戶數多的社區出現『多殺多』的情況。」

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