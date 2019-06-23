亞洲人購房新首選！歐美置產「飽和」　投資戰場轉移日本

▲東京、大阪成為中國人置產首選地。（圖／資料照／記者洪偵源攝）

國際中心／綜合報導

中國因為執行槓桿化政策，導致中國資金從全球房市大幅度收手，除了過去美國、澳洲、加拿大是中國投資客的寵兒外，近年泰國、日本也成為炙手可熱的看房地。接著中美貿易戰的關係，中國投資客對於日本房產的興趣提高，反而對美國置產態度轉攏帶，加上日本放寬對中國的簽證需求，讓投資客大量湧入。

根據《日經新聞》報導，2019年開始中國房地產投資客對於日本房地產興趣極高，其中包括東京、大阪都是熱門區域。根據中國際房產網站資料顯示，今年第一季中國人對於日本房產的詢問度是去年同期的13倍，美國則是退減，由此可見中國人投資的方向、地區正在轉變。

日本房仲業者表示，中國人到日本購屋置產，主要原因多作為「第二個落腳地」當然也包括給在日本留學的子女購屋，另外也有買來做為出租用，預算落在20萬美元至60萬美元。日經新聞也指出，日本房地產的租金報酬率約在5％，比起在中國本地買公寓出租的市場好太多，加上地點、租客水準較高，日本購屋置產反而成為首選。

另外，有別於過去將子女送往歐美國家念書，近年亞洲家長趨於棄美投日，加上日本對於給學生居留較拿，所以也相對提升。總體來看，除了中國人愛在日本置產外，台灣人、香港人也對日本的低利率相當有興趣。