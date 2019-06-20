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影／天母麥當勞今晚8點熄燈　民眾搶留下最後合影

ETtoday房產雲

記者張菱育／台北報導

最後一天可以吃了！營運已超過30年的天母麥當勞，今天最後一天營業，僅營運到晚上8點，許多民眾一早就來排隊，懷念這個天母人記憶中的味道。

▲▼天母麥當勞最後營業日。（圖／記者呂佳賢攝）

▲天母麥當勞今日最後一天營業，不少民眾一早就來排隊。（圖／記者呂佳賢攝）

記者早上9點多來到天母麥當勞現場，已經看到不少等著買早餐的排隊人潮，也有不少民眾在門口拍照留影，將這個陪伴天母人30多年的記憶，留在畫面與腦海中。

▲▼天母麥當勞最後營業日。（圖／記者呂佳賢攝）

▲天母麥當勞最後營業日，民眾來拍照留下最後一影。（圖／記者呂佳賢攝）

一早來店內吃早餐的民眾表示，「從學生時期就很常來這家麥當勞了，知道他即將歇業後的消息之後，更是三天兩頭就來這邊報到，昨天晚上和今天早上也都來這邊吃，覺得非常不捨，畢竟這邊有許多回憶，現在只能將這個小時候的記憶留在心中了！」

當地民眾黃女士表示，「今天是麥當勞的最後一天，特地來買早餐做個紀念，對我來說，這家麥當勞是一個指標性地標，雖然全台麥當勞很多間，但是小朋友從小就常來天母麥當勞玩，對全家來說，這是個充滿回憶的地方，如今要結束營業，感到很遺憾。」

住商不動產天母西路加盟店副店長詹金英分析，天母麥當勞包含1樓及地下室，共約上百坪的空間，網友傳聞月租金約80萬元，至於周邊店面的租金行情，依據總坪數大小而有所不同，小坪數店面月租金每坪約4000~5000元，而大坪數店面則每坪約2000~3000元，天母商圈一直都有穩定的客源，麥當勞歇業不代表天母商圈有落沒的跡象。

在地業者透露，「原本麥當勞樓上是寬心園，但後來其退租後，已經空租1年多，現在1樓麥當勞也退租了，共3層樓的店面空間，推估未來接手承租該址的店家，有很大的機率是海底撈進駐。」

台灣麥當勞表示，「台灣麥當勞基於整體商業考量，天母餐廳將營業至6月20日晚間8時，21日起正式結束營業。台灣麥當勞將根據員工意向及工作需求，安排天母店員工至其他麥當勞服務，繼續帶給顧客歡樂多元的用餐體驗。」

關鍵字：天母麥當勞麥當勞歇業留影天母人

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