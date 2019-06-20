影／總統府旁0賠售豪宅再添紀錄　屋主10年大賺1410萬

記者張菱育／台北報導

台北市實價揭露中正區「揚昇君臨」5樓於今年3月交易，總價6910萬元，每坪單價68.63萬元，坪數共100.68坪，比照前次交易紀錄，原屋主在預售時以5500萬元購入，10年後轉手大賺1410萬元。而該社區過去締造驚人0賠售史，此次交易等同再添一筆輝煌紀錄。

▲中正區「揚昇君臨」最新成交案，屋主大賺1410萬元。（圖／記者黃軍瑋攝）

「揚昇君臨」2013年完工，樓高31層，觀察實價揭露至今有53筆交易紀錄，最高價為26~27樓中樓戶，2017年1月成交總價2.56億元，單價111.3萬元，原屋主持有9年，獲利高達6820萬元。

「揚昇君臨」98年預售時平均單價約在54.5~89萬元，此次最新成交案總價6910萬元，單價68.6萬元，拆算車位後單價為73.72萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然該案房價增值2到3成，看似房價又明顯增值，但實際上其他產品10年房價漲幅應超過5成，實際上漲幅反而不如一般產品，不過該社區仍是區域的指標豪宅產品，周邊屬於早期發展商圈，對於周邊換屋的豪宅客仍有吸引力。

東森房屋南門加盟店店東呂奕德分析，此次成交的物件單價其實偏低，推估是因屋主急需資金，因此賣低價格，不然周邊相同類型的產品，單價可賣到80~90萬元。

呂奕德指出，博愛路屬於商業氣息濃厚的區域，過去較多商辦大樓聚集在此，近年才有約4~5個住宅案釋出，畢竟以居住品質及舒適度來講，信義計畫區的道路規劃相對比較寬敞，而中正區屬於早期開發區，道路規劃狹窄、人口密集，因此若選擇在此購屋的買方，大多是以工作方便為主要考量。