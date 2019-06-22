戶外暴雨、室內小雨　達人教你檢測防漏法

▲窗框雨天易漏水。（圖／記者謝承恩攝）



記者黃靖惠／綜合報導

隨著時序進入梅雨季，一旦下雨時間拉長，老房子門窗縫隙也就跟著滲水，如不加緊修繕，一旦雨水順著窗框、冷氣口處滲入，導致木質建材發霉、或者窗框周圍產生壁癌的情況，信義居家也針對門窗常見漏水檢測、及修繕方法，提出建議。

對外窗戶漏水可能與以下4點有關，信義居家表示，第一、外牆防水未做確實，或未塗防水劑、第二、窗緣間隙的矽利康老化脫落或龜裂、第三、窗緣水路未確實填滿，牆內形成空隙，久而久之遇雨就滲水、第四、窗緣下方牆面施工時，未做足洩水坡度，讓積水滲入。

受夠了窗框無法止漏，擔心就算裝了氣密窗，也無法改善嗎？信義居家表示，氣密窗品質的好壞，較難用肉眼觀察評測，建議以水密性、耐風壓等指標選購，以測試防止雨水滲透的性能 ，「水密性」最好選擇35 kgf/m2 以上，而耐風壓性所能承受風的荷載能力，以360 kgf/m2 為最高等級。

另外，家中配有窗型冷氣孔也要注意，因為冷氣尺寸與開口不合，周圍長期有水漬或者水氣，導致壁癌、機體生鏽等問題。信義居家表示，窗型冷氣若與牆上的開口尺寸不合，無法阻擋雨水，建議將冷氣窗孔封閉，改用分離式冷氣，較能徹底解決此種滲水問題。安裝分離式冷氣，要各廠牌機型說明書正確施工，才能避免漏水產生。

除此之外，信義居家表示，浴室門由於易碰觸水，選用具有防水功能塑鋼門較合適，建議立門框時抓好水平、垂直，推開門在泥作隔間之前，先行立框會較為穩固。浴室門片在裝框後進行水泥填縫修補，須特別留意防水處理是否確實，以免日後滲漏導致壁癌漏水。



