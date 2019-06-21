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桃園好宜居　10大熱門社區之冠500萬就買得到

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▲房地產 桃園房市▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園至從升格直轄市後，陸續推動許多福利政策及重大建設。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張菱育／台北報導

桃園市自從升格直轄市後，陸續推動許多福利政策及重大建設，統計桃園屋齡5年以上前10大熱門社區，交易量居冠的為蘆竹區的「電通市」，總價僅約500~700萬元，吸引不少首購族購買。

根據內政部實價登錄資料，永慶房產集團統計桃園市、屋齡5年以上中古社區的成交資料，交易量排行第一，為蘆竹區的「電通市」，近1年交易件數達53件，平均每坪14.9萬元。

「電通市」為早期於南崁區推出的大型社區，總戶數多達1355戶。永慶不動產桃園南崁台茂加盟店店東徐紳富表示，該社區鄰近南崁交流道，生活機能方面，鄰近南崁仁愛商圈、台茂購物中心及好市多。他補充，南崁區3房加車位的住宅總價約800~1100萬元，而「電通市」總價約500~700萬元，在價格的優勢下，吸引許多上班族購買，因此該社區以首購族為主。

交易量排行第二，為中壢區「元智生活會館」，交易件數為49件，平均每坪14.9萬元，主要規劃1房1廳及套房產品。永慶不動產內壢環中加盟店店東邱金榮說，由於規劃的坪數較小，主要客群鎖定投資客及首購族，其中投資客購買出租給學生，而首購族由於口袋較淺，會先考慮坪數較小的套房。此外，部分家長也會於學生就學期間購置一間，等到孩子畢業後再出售。

此外，這幾個熱門中古社區中單價最高的為「海華國際之星」，平均每坪達29.2萬元。台慶不動產中壢環北捷運加盟店店長許玉樹指出，該社區位於海華重劃區內，區內有SOGO百貨及威尼斯影城，商業活動相當熱絡，且鄰近機場捷運線A21環北站以及中壢車站，屬於正市中心的物件，且屋齡新、公設低，吸引許多換屋族及北客前來購屋，使房價有支撐。

關鍵字：桃園市桃園房市屋齡5年以上熱門社區電通市元智生活會館海華國際之星

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